El cierre de una empresa de climatización afectó a otra del mismo nombre

Tras ser centro de numerosos reclamos, la reconocida empresa de climatización fundada por Victorio Binda, ubicada en calle España, informó que no mantiene ningún tipo de vinculación con la firma que constituyó su hijo, de mismo nombre, que desapareció repentinamente sin cumplir con numerosos compromisos comerciales.

Al respecto, Oscar Farah, abogado de la compañía Victorio Binda (P), en diálogo con InformateSalta, explicó que no existe ningún tipo de vinculación con la firma, ubicada en Caseros 121. “Victorio Binda (P) es un empresario en Salta de muchísimos años, es una persona muy honesta, muy seria y muy trabajadora”, señaló.

El letrado explicó que pese a llevar el mismo nombre las compañías nunca tuvieron ningún tipo de vinculación. “El hijo hace muchos años que no tiene vinculación con el padre, y abrió una empresa por otro lado, con otro proveedor que era competencia del padre, es algo totalmente distinto”, aclaró.

Local abandonado por Binda (H) SRL







Ante la confusión, precisó que enviaron una nota a todos los clientes para tratar de deslindar cualquier tipo de responsabilidad. "Victorio Binda Hijo utilizó el nombre del padre sin consentimiento de él para entrar al negocio, pero no tienen nada que ver, incluso tienen un proveedor totalmente aparte", sostuvo.







Farah explicó que Victorio Binda (P) está muy tranquilo porque cumple con todas sus obligaciones comerciales, legales, fiscales, laborales, e impositiva. “Con sus clientes siempre fue muy buen empresario, no tiene porque salir a hacerse cargo de los problemas que tenga una sociedad que no integra y no tiene ninguna participación”, dijo.

Desde el entorno consideraron que esta situación manchó el nombre y el trabajo de toda una vida en la empresa. “La verdad que hay mucha gente que se confunde y es lamentable”, confió una fuente a InformateSalta.