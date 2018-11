Juan Gabriel está vivo y dio pistas de que fingiría su muerte

Distintas versiones indican que el cantante mexicano Juan Gabriel está vivo y planea regresar para sorpresa de su público. Uno de sus músicos recordó las "pistas" que le daba a sus empleados durante sus últimos conciertos, las que confirmarían que fingió su muerte.

"Siento que está vivo. Número uno: nunca lo vimos. Número 2: Lo que nos comentaba después de los conciertos, que se iba a ir a un lugar, que nunca lo ibamos a encontrar, esas eran sus palabras y no lo dijo una vez, lo dijo varias veces", aseguró el músico Pepe Zavala.

En entrevista que se transmitió en televisión nacional, el pianista recordó que durante los últimos conciertos que dieron juntos Juan Gabriel estaba muy melancólico.

Según el músico, Juan Gabriel decía en repetidas ocasiones: "Me voy a ir muy lejos y me van a extrañar".

Para el que fue empleado de Alberto Aguilera Valadez, nombre verdadero del cantante, es muy claro que se planeó su muerte y posterior desaparición de la vida pública, con tal de encontrar paz.

"Yo pienso que lo planeó, y no por otras razones, sino porque necesitaba de paz. Cada concierto bajábamos y él estaba de lo más solo, de lo más triste. Nos decía que lo íbamos a extrañar", insistió.

Pero no sólo avisaba que se iría lejos. Juan Gabriel compartía su sabiduría, y según Zavala, mensajes que podrían interpretarse como la confirmación de que fingió su muerte.

"Juan Gabriel me decía: ’Te voy a dar una frase que te quiero compartir: ’Si pudiste nacer, puedes hacer lo que quieras’. Si pudo nacer, entonces Juan Gabriel puede hacer lo que quiera, como un gran ídolo pudo haber tomado la decisión de decir ’hasta aquí, me voy a retirar, me voy a un lugar donde nadie me va a encontrar a vivir en paz’, que es lo que yo creo que él quería", dijo Pepe Zavala, quien trabajó como director de orquesta en reality shows de Televisa como "Bailando por un sueño".

Justificó la decisión del autor de "Amor eterno" al reflexionar que cuando alguien tiene tanto éxito "mucha gente se quiere aprovechar de ti y yo lo sentía a él que ya estaba un poco harto de esa situación".

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016. Pero Jorge Carbajal asegura que 4 meses después supo que el artista estaba vivo

El ex mánager del "Divo de Juárez", Joaquín Muñoz, aseguró que el próximo 15 de diciembre el artista volvería desde la muerte. "Ya está aburrido de cómo está, la situación que vive él es horrible", dijo a un programa de farándula mexicano.

Días después, el periodista mexicano Jorge Carbajal presentó conversaciones con un hombre que decía ser Alberto Aguilera. Presentó la casa donde supuestamente vivía el cantante y después dejó abiertas dos posibilidades: se trataba de un doble o realmente era él. Incluso presentó mensajes de voz en los medios de comunicación, donde el parecido vocal de la persona que contactó a Carbajal era similar a la voz de Juan Gabriel.

"Para mí no es Juan Gabriel, de inmediato lo escuchas y no es. Yo era su pianista y lo acompañaba en la canción de "Abrázame muy fuerte" y sin verlo, lo escuchaba, y sabía que era él. Cuando escuché la grabación, dije, definitivamente ese no es Juan Gabriel", remató Pepe Zavala.