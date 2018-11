Choque fatal en B° Santa Lucía: “Siempre hay accidentes, nunca hacen nada”

Los vecinos no salen de su estupefacción tras la muerte de una vecina “muy querida” de la zona, tras ser embestida por una motocicleta. “La avenida no es bien visible de noche”, recalcaron.

Momentos de conmoción y mucho dolor están viviendo en la zona de B° Santa Lucía, tras el fallecimiento de una vecina quien fue embestida por una motocicleta, cuando cruzaba una avenida mientras se dirigía a hacer las compras en un kiosko. Horas después del siniestro fatal, los habitantes del barrio se mostraron estupefactos por lo ocurrido y reclaman mayores medidas.

Graciela Domínguez, es una kioskera de la zona y testigo de lo ocurrido quien, en diálogo con Somos Salta, comentó lo que ocurrió en la noche del jueves: “Sucedió entre las 21.15 y 21.30, la señora estaba por terminar de cruzar la calle, vino la moto, la hizo dar tres vueltas y la tiró sobre la acera”.

Según indicó, se escuchó como “una explosión” el momento del siniestro, a lo cual ella salió a ver lo que había pasado: “Yo me acerqué, ella estaba en posición fetal, yo le tomé el pulso pero ya no tenía, le toqué la cara pero no tenía sensibilidad”.

A la vez, indicó que el muchacho que conducía la moto se levantó del suelo y fue hasta el cuerpo de la mujer. “¿Por qué se me cruzó, señora”?, afirma la testigo que el joven expresaba, en estado de shock.

Se supo que, al momento del choque, la hija de la mujer se encontraba trabajando en otro kiosko cuando, enterada de lo ocurrido alertó al 911. Fue cuando una vecina entró al comercio y le avisó que era su madre quien había fallecido.

“Siempre hay accidentes y nunca pasa nada, siempre se solicitó (asistencia) y nunca se hizo nada, ahora se nos fue una vecina querida”, protestó Graciela, señalando que el conductor de la moto manejaba sin luces y con el casco en el brazo.