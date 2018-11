Para la Justicia, no hay justificación para llamar a elecciones en Tartagal

La Corte de Justicia de Salta desestimó la acción presentada por residentes e integrantes del padrón electoral de Tartagal que pretendía la inmediata convocatoria a elecciones de Intendente de la Municipalidad, que hoy está a cargo de forma interina por Luis Eduardo Leavy, quien asumió tras la renuncia de su hermano Sergio.

Los amparistas fundamentaron la acción en que al momento de asumir como Diputado Nacional, Sergio Leavy, dejó de ser intendente de la ciudad de Tartagal de modo que, faltando más de un año para la conclusión del mandato de Intendente municipal, la Constitución dispone convocar a elecciones para elegir su reemplazante.

No obstante, la Corte de Justicia de Salta, no lo entendió así y manifestó que no existe justificación para la requerida intervención del Poder Judicial. Entre sus argumentos, diferenció entre los actos de carácter institucional y los de gobierno o políticos.

De la diferenciación, dijeron los jueces, “surge una consecuencia fundamental: el acto de gobierno o político puede incidir directa e inmediatamente en la esfera jurídica del particular con vulneración incluso de un derecho o garantía individual establecidos a su favor en la Constitución; ello autorizaría la impugnación del acto ante la autoridad judicial.

En cambio, el acto institucional no se vincula inmediata o directamente con los particulares sino con los propios órganos o poderes estatales en cuyo marco se contemplan principalmente relaciones entre poderes públicos.”