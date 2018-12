Gimnasia y Tiro le ganó a Boca Unidos en el Gigante

Gimnasia y Tiro recibió al conjunto de Boca Unidos por una nueva fecha del Torneo Federal A. El “albo” fue mucho más que el rival, logró imponerse por 3 a 1 con goles de Luciano Herrera, Diego Martínez y Pablo Agüero, mientras que descontó para la visita Rolando Ricardone.

En una cancha que estaba rápida, Gimansia comenzó siendo mas que el elenco visitante, dominaba la mitad de cancha y llevaba peligro al area rival, pero no podía concretar. Boca Unidos empezó a acomodarse en el terreno pero no pudo encontrar el juego que frene las tácticas del “albo”. Pasaban los minutos y el local era más, fue así como a los 35 minutos Luciano Herrera aprovechó un rebote en el área y de zurda puso el primer tanto en el marcador. Sobre el final, Gimnasia pudo haber ampliado la ventaja transitoria pero no estuvo fino en la definición.

Ya en el complemento, Boca Unidos quemó los cambios desde el inicio para intentar buscar el empate, sin embargo se encontró con un “millonario” que no bajó las ganas y siguió buscando las redes del arco, tanto que a los 10 minutos Diego Martínez, de cabeza, ponía el 2 a 0 en el marcador para llevar tranquilidad a la parcialidad. El “aurirrojo”, lejos de quedarse en el terreno, siguió intentando generar peligro en el área de Gimnasia, y el gol del visitante llegó a los 15 minutos a traves de Rolando Ricardone que aprovechó una desatención defensiva y, de un tiro potente, descontó las acciones. El partido se hizo ida y vuelta, ambos equipos seguían con el impetud de querer marcar y finalmente el local encontró la tranquilidad a los 25 minutos cuando Pablo Agüero puso el 3 a 1 definitivo en el marcador a través de un cabezazo que sorprendió a la defensa del rival. Los minutos fueron pasando y Gimnasia se aseguraba tres puntos importantes de cara al final. El árbitro marcó el final que llevó alivio a los jugadores y a la hinchada local.



En la última fecha, Gimnasia y Tiro visitará a Chaco For Ever, mientras que Boca Unidos terminó su participación en la primera fase del torneo.



Síntesis



Gimnasia y Tiro 3

1-Mauro Leguiza 2-Marcos Benítez 3-Fabio Giménez 4-Jonatan Hereñu 5-Pablo Agüero 6-Alvaro Cazula 7-Ezequiel Giménez 8-Matias Macoritto 9-Diego Martínez 10-Emanuel Morete 11-Luciano Herrera

DT: Daniel Ramasco

12-Damian Cebreiro 13-Gabriel Pusula 14-Lucas Medina 15-Luis Marocco 16-Matías Rosso 17-Juan Pereyra 18-Juan Cobelli

Boca Unidos (Corrientes) 1

1-Lucas Cabrera 2-Fernando Allollo 3-Gustavo Morales 4-Leonel Niz 5-Martín Ojeda 6-Gabriel Ricardone 7-Gustavo Mbombaj 8-Fabricio Palma 9-Cristian Núñez 10-Gerardo Maciel 11-Lautaro Larrasabal

DT: Carlos Mayor

12-Fernando Martínez 13-Francisco Sosa 14-Fabio Godoy 15-Leonardo Baroni 16-Ataliva Schweizer 17-Ramiro Schweizer 18-Julio Caceres

Amonestados: 28’PT Lautaro Larrasabal (BU), 37’PT Álvaro Cazula (GyT), 38’PT Martín Ojeda (BU). 11’ST Gerardo Maciel (BU), 19’ST Fabricio Palma (BU).

Cambios: ET Fabio Godoy por Enzo Niz y Leonardo Baroni por Fernando Allollo (BU), 6’ST Julio Caceres por Martín Ojeda (BU), 29’ST Lucas Medina por Fabio Giménez (GyT), 38’ST Matías Rosso por Diego Martínez (GyT), 46’ST Luis Marocco por Emanuel Morete (GyT).

Goles: 35’PT Luciano Herrera (GyT). 10’ST Diego Martínez (GyT), 15’ST Gabriel Ricardone, 25’ST Pablo Agüero (GyT).

Rojas: No hubo.

Arbitro: Guillermo Gonzáles (Resistencia).

Línea 1: Diego Rodríguez (Tucumán).

Línea 2: José Farfor (Tucumán).

Estadio: Gigante del Norte.