El sueldo que dona Urtubey, se repartirá entre 12 instituciones salteñas

El gobernador salteño decidió donarlo días atrás luego de que se viralizara un fragmento de una entrevista que le hicieran en La Nación, donde dijo: "No, no me alcanza", en referencia a sus ingresos como gobernador. Urtubey admitió que gana más en la actividad privada y que "hubo mala fe" cuando se suscitó la polémica por esos dichos.

“Hoy que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, quería compartir un momento con ustedes, hacer un reconocimiento y poner en valor la enorme tarea que ustedes realizan día a día”, expresó el Gobernador durante el encuentro que mantuvo ayer con representantes de las ONG que recibirán mensualmente la ayuda económica.

El mandatario señaló que “en momentos difíciles como los que estamos atravesando, es cuando necesitamos más manos solidarias que ayuden y poner un esfuerzo personal extra”.

Urtubey indicó que la idea de donar su salario como Gobernador “fue una decisión que tomamos en conjunto con mi esposa Isabel, porque entendemos que sólo con lo que puede aportar el Gobierno no alcanza, por eso es necesario que todos pongamos algo más desde lo personal, sumando esfuerzos”.

Beneficiarios

Las instituciones que recibirán mensualmente, desde este mes hasta noviembre de 2019 en partes iguales los salarios del Gobernador son: ALPI, APADI, APNAP, Asociación Colibrí, Fundación Encuentros, Asociación Integrando Esfuerzos (Metán); Asociación La Estrella, Fundación Santa María del Zenta (Orán), Asociación Sembrando Esperanzas, Fundación VIPI (Chicoana), Fundación Zafrero (Hipólito Yrigoyen) y Fundación Equinoterapia del Azul.