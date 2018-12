Barreto tras la absolución: “La idea era detenerme y generar sensacionalismo”

Así lo manifestó el ex funcionario de Tierra y Hábitat, quien ayer fue absuelto en el juicio que se siguió en su contra por una supuesta asociación ilícita y exacciones ilegales. Deberá cumplir tres años de prisión condicional por concusión y durante este tiempo no podrá ejercer cargos públicos. VIDEOS

Ayer se leyó la sentencia del juicio que tenía a Diego Barreto, Víctor Rodrigo Diez Tizón, Roberto Nellessen, Esteban del Corazón Jesús Clemente, Nelson Horacio Salazar y Marcela Cinthia Martínez como acusados de una asociación ilícita y exacciones ilegales.

Todos los imputados fueron absueltos. Sin embargo, Barreto, Clemente, Salazar y Martínez deberán cumplir condenas de prisión condicional e inhabilitación de cargos públicos por concusión, es decir, por recibir una dádiva para poder beneficiar a un tercero.

En el caso de Diego Barreto, se lo condenó a tres años de prisión condicional e inhabilitación para la función pública. Para Clemente, se dictó tres años de prisión condicional por considerarlo partícipe necesario ene l delito de concusión. A Salazar, dos años de prisión condicional, a Martínez un año de condicional por considerarla partícipe secundaria. Roberto Nellessen fue absuelto de toda acusación.

Arnaldo Estrada, abogado defensor, manifestó por Somos Salta tras la lectura de la sentencia: “Estoy muy conforme con el tribunal. Los fundamentos que hayan dado acerca de la otra figura por la cual se le aplica una condena condicional. Nos vamos contentos porque recuperaron la libertad y los jueces lo entendieron como la defensa lo había sostenido”.

El ex funcionario Barreto insistió en que “había una intencionalidad y arbitrariedad hacia mi persona”. Además, sostuvo que tras las jornadas de audiencias “quedó de manifiesto que esta causa que me armaron injustamente por pensar distinto, por no querer ser parte del gobierno de Urtubey que apoyaba a Macri. No hubo ninguna prueba y ningún testigo que me acuse directamente”.