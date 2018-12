Bullrich defendió el uso de armas de las fuerzas federales

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, defendió el uso de armas en las fuerzas federales.

Hasta ahora, la reglamentación exigía que para abrir fuego un efectivo tenían que esperar que les dispararan primero e incluso antes de extraer su arma de fuego debían usar la disuación y graduar el empleo de la fuerza de menor a mayor. Con la nueva reglamentación los miembros de las fuerzas podrán usar sus armas frente a cualquier "peligro inminente".

Bullrich dijo que en el país a los argentinos los matan los delincuentes. "El 99% de la gente que muere en Argentina, por armas de fuego, lo hace a manos de un delincuente que la asesina", enfatizó la ministra en un reportaje con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos.

"La situación de indefensión, de inferioridad en la que estaban las fuerzas federales frente al delincuente dejaba inermes a la misma fuerza y a los ciudadanos", agregó la ministra para reforzar su defensa sobre la nueva norma.

Las fuerzas federales tendrán mayor libertad para disparar sus armas en casos de delitos graves y persecuciones Bullrich explicó que el gobierno nacional decidió cambiar la reglamentación partiendo de un principio central: "Sólo se puede utilizar el arma de fuego frente a una situación de inminente peligro, de riesgo de vida o de gravísima situación de los mismos miembros de las fuerzas de seguridad o de terceros".

En base a ese principio, la funcionaria explicó cuáles son las situaciones en la que puede ser utilizada el arma y en las que se legitima el uso de esa arma. "Hemos puesto una serie de supuestos, todos ellos acordes a los reglamentos de las Naciones Unidas", destacó.

"Estamos dando certezas con el nuevo Código Penal a las fuerzas para el uso de las armas de fuego. Ahora van a poder proteger a la ciudadanía; no van a tener que esperar a ser atacados, no van a tener que tener una situación de inferioridad frente al delincuente", añadió la ministra.

En este sentido, Bullrich dio dos ejemplos. Si un menor roba un celular y huye y un policía lo ve, ¿puede disparar?. "No", dijo la funcionario. "Si un chico sale corriendo y no tiene un arma, no dispara y solo sale corriendo, lo adecuado es tratar de detenerlo y no utilizar el arma de fuego", afirmó.

El otro caso. Si esta misma situación se da con un motochorro, hay que analizar cómo actúa, si tiene arma de fuego, su usa la violencia. "Si hay peligro inminente la vida de las personas, como en el caso Piparo, en ese caso la policía podría haber actuado y disparado para proteger su vida", enfatizó.