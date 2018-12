De Norte a Sur: Conocé la oferta de las diferentes colonias de vacaciones de la ciudad

¡Comienzan las vacaciones! Tiempo libre para los niños, ¿dolor de cabeza para los padres?

Al momento del receso de verano muchos adultos se encuentran con el dilema de qué hacer con los más pequeños para entretenerlos durante los meses de verano. Ante este panorama, muchas familias optan por las colonias de vacaciones por lo que la oferta para los chicos en la temporada de descanso es variada y para todos los bolsillos.

Más allá de la oferta Municipal en sus balnearios y CIC, ciertos clubes se preparan para brindar una experiencia que resulte atractiva además de accesible.

Pileta libre, campamentos, caminatas, iniciación en deportes, fiestas temáticas son algunos de los atractivos que suelen ofrecer las colonias de vacaciones. Sin embargo, nuevas opciones incluyen actividades como yoga, jardinería y cocina.

Desde InformateSalta recorremos la ciudad en búsqueda de conocer la oferta vigente para esta temporada 2018 – 2019.

La escuela de artes marciales se suma este año con una propuesta diferente en materia de entretenimiento para niños. A diferencia de las otras colonias de vacaciones, Pakua ofrece una opción para quienes prefieran evitar las colonias con piletas. En este caso, su oferta incluye clases de Yoga, Taichi, Acrobacias, Artes Marciales y Actividades Creativas para los niños. Además de las clases, los niños realizarán artes manuales, títeres, jardinería y cocina. Tendrán momentos de recreación y ciclos de vídeos. En este caso se puede elegir entre turno mañana, de 9 a 12 hs, o turno tarde, de 16 a 19 hs. El valor de la cuota mensual es de $2000, habiendo promociones vigentes en el caso de que asista el grupo familiar. En este caso, se dará inicio a las actividades el 15 de diciembre. Si bien cuenta con cinco casas de práctica, la primera en sumarse con su colonia es la ubicada en calle Gral. Güemes 1532. Las otras dependencias próximamente confirmarán si se suman a la propuesta durante el receso.

La Asociación Cultural y Deportiva de Profesionales Universitarios de Salta, que cuenta con el Complejo Deportivo “La Loma”, también ofrecerá su tradicional Colonia de vacaciones desde el lunes 17 de diciembre, hasta el 15 de febrero. En este caso, la propuesta incluye actividades que buscan aprovechar al máximo el enorme predio ubicado en Finca Las Costas. Campamentos, natación, caminatas, fiesta de disfraces, iniciación en deportes y otras actividades recreativas son las que componen su propuesta. La misma funcionará de lunes a viernes en un único turno: de 9 a 12.30 hs. y está destinada a niños de entre 4 a 13 años. Para participar de la misma no se solicita inscripción, sino un seguro de $65 para toda la temporada. Los precios para socios van desde los $1000 en el caso de que se opte por asistir sólo una quincena, $1800 mensual y $3400 por toda la temporada. En el caso de quienes no son socios, los valores son $1200 (quincenal), $2100 (mensual) y $4000 (por temporada). Al igual que en otras escuelas y clubes, se aplican descuentos en grupos familiares y existe la posibilidad de contratar un servicio de transporte aparte para el traslado de los niños.

Una de las colonias más antiguas y con mayor trayectoria es la que ofrece el Club Gimnasia y Tiro. Tanto el predio que se encuentra en Avenida Entre Ríos y Vicente López, como su sede ubicada en Barrio Limache, ofrecerán actividades para los niños de entre 3 y 14 años, divididos en grupos según su edad. En el caso de sede centro, darán inicio a las actividades desde el 10 de diciembre, extendiéndose hasta el 15 de febrero, mientras que en Limache arrancarán el 17 de diciembre.

En este caso, la sede Centro, da la posibilidad de elegir entre turno mañana (de 9.30 a 13.00), turno tarde (14.30 a 18 hs), o bien, jornada completa (de 9.30 a 18 hs). Recordemos que es uno de los clubes con mejor oferta en materia de piletas de natación y deportes. En tanto, la sede de Barrio Limache sólo ofrecerá colonia de vacaciones durante el turno tarde.

En materia de costos, también se marca una diferencia entre socios y no socios. Para las actividades de la sede Centro, los costos mensuales son: $1800 (socios) $2300 (no socios), existiendo también la posibilidad de asistir sólo por quincena, con un costo de $900 y $1400 para socios y no socios respectivamente. En el caso de la jornada completa de manera mensual la suma asciende a $2800 y $3100. Esto no contempla el almuerzo o merienda de los participantes, por lo que se solicita que, además de la indumentaria requerida para la pileta, se considere por aparte las colaciones de los niños.

En la sede de Barrio Limache, en cambio, las tarifas son diferenciales ya que sólo se ofrece un solo turno, con un costo de $1600 (socios) y $2100 (no socios).

El novedoso parque acuático que se montó en zona Sur, colindando con Cerrillos, también se suma a la temporada 2018-2019 con su colonia de vacaciones. La misma funcionará desde el 17 de diciembre al 15 de febrero, de lunes a viernes de 8.30 a 12.30 hs. y está destinada a niños de entre 7 y 14 años. En este caso el atractivo más destacado son los grandes toboganes de agua que se avistan en el predio. Además, se ofrece uso de pileta libre o con clases y actividades como fútbol, volley, zumba kids, clases de teatro y títeres, fiestas temáticas, entre otros atractivos. Para todas las actividades se contará con profesionales matriculados, bañeros y asistencia médica. Los costos son varios y dependen del modo de pago (ya que se puede abonar con tarjeta), y del tiempo que se desee asistir. De esta forma, las inscripciones mensuales tienen un costo de $650 (efectivo) y $900 (tarjeta), por quincena $400 (efectivo) y $540 (tarjeta), por semana $240 (efectivo) y $330 (tarjeta). Fuera de la inscripción, las cuotas son: mensual en efectivo $2900 y $3600 abonando con tarjeta; Cuota quincenal de $1650 y $2000, o bien, Cuota semanal a $240 y $300. Quienes deseen asistir a la temporada completa, se les cobrará un total de $5500, que sólo pueden abonarse en efectivo.

Otro de los clubes que ya se encuentra inscribiendo niños para su colonia de vacaciones es el Jockey Club. El mismo ofrecerá actividades del 17 de diciembre al 17 de febrero, de lunes a viernes de 9.30 a 12.30 hs. La oferta incluye actividades recreativas, actividades deportivas con los deportes que suelen practicarse en el club: hockey, tenis, golf, Hipismo para los más chicos. Además, actividades acuáticas y escuela de natación. Los costos dependen según la edad del niño y se hace una diferencia entre socios y no socios. Niños de 4 y 5 años abonarán $3200 mensuales si son socios, y $3600 en el caso de quienes no están asociados; niños de 6 a 13 años abonarán $2200 mensuales en el caso de los socios y $2600 para no socios.

Los vecinos de la zona Este de la ciudad también tienen una opción cercana y atractiva para quienes deseen sumarse a la colonia de vacaciones de Club Mitre. En este caso, la colonia se desarrollará del 2 al 31 de enero, en un único turno de 9 a 13 hs. y está destinada para niños a partir de los 5 años. Su oferta incluye actividades deportivas como fútbol, handball y hockey, además del uso de la pileta y clases de natación. Para la misma, se cobrará una cuota mensual de $800 y las inscripciones ya se encuentran abiertas.

Dentro de las opciones en zona Norte, se encuentra la colonia que ofrece ASEMBAPRAS. La misma está destinada para niños de entre 3 y 15 años y se desarrolla en un único turno, de 9.30 a 12.30 hs. En su oferta se nuclean actividades deportivas como natación, fútbol, hockey, vóley, básquet, natación, gimnasia rítmica, danzas varias, teatro y actividades diferenciales para los días de lluvia. En este caso, el costo mensual es de $1200. La misma dará inicio a sus actividades a partir del 10 de diciembre.

Dentro de la amplia oferta existente para esta temporada en materia de entretenimiento para los niños, faltaban las opciones que contemplen a los más pequeños. La mayoría de las colonias de vacaciones reciben niños a partir de edad escolar, por lo que quedaban fuera aquellos bebés y niños de menos de 5 años. Por ello, incluimos en nuestra lista la oferta del jardín maternal “Mi gran amor chiquito”, ubicado en calle Gral. Paz 175. En este caso se trabajará con estimulación temprana y juegos acordes a la edad del niño, y está destinada a pequeños a partir del año, hasta los 6 años. Para esta opción se debe abonar una inscripción de $700, que será bonificada en el caso de que los niños que asistan decidan continuar durante el período lectivo 2019. Fuera de este arancel, se cobra una cuota mensual de $2000, la cual cubre tres horas diarias. Quienes necesiten más capacidad horaria, podrán abonar $150 por hora extra de cuidado.

A tener en cuenta

En todos los casos enunciados, se solicitan requisitos particulares al momento de la inscripción, en torno a la información del niño y su grupo familiar. En la mayoría de los casos se solicita un certificado de aptitud física que constate que el niño puede realizar las actividades que propone cada lugar.