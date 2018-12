WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos a fin de año

El servicio de mensajería confirmó cuáles serán los celulares que no podrán usar la aplicación a partir del primero de enero de 2019.

Año nuevo, ¿teléfono nuevo? No es una mala idea si tenés un celular un poquito viejo y querés seguir usando WhatsApp. La compañía confirmó los modelos que dejarán de ser compatibles con el servicio de mensajería. A medida que los sistemas operativos van sacando actualizaciones, algunas funciones de la plataforma no se pueden usar, hasta que finalmente le llega el final.

Ahora la confirmación llega para los usuarios de los Nokia con sistema operativo S40: después del 31 de diciembre de 2018 no podrán seguir usando WhatsApp. La compañía informó en su blog que "debido a que ya no estamos desarrollando funciones para estas plataformas, algunas funciones podrían dejar de funcionar en cualquier momento".



Las plataformas y su "fecha de vencimiento"

- Nokia S40, después del 31 de diciembre del 2018.

- Versión del sistema operativo Android 2.3.7 Gingerbread y anteriores, después del 1 de febrero del 2020.

- iPhone iOS 7 y anteriores, después del 1 de febrero del 2020.

Los que sí funcionan

¿Querés cambiar el teléfono y quedarte tranquilo de que vas a poder usar WhatsApp? Estas son las plataformas compatibles:

- Android con sistema operativo 4.0 o superior.

-Windows Phone 8.1 o superior.

- iOS 8 o superior.