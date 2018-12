“Los jugadores están pasando hambre y el hincha está desencantado”

Gustavo Klix, el único candidato que se postuló y aportó la documentación pertinente, presentó durante la tarde la lista "Renovación Antoniana” de cara a la asamblea que - de no prosperar la impugnación presentada por Horacio Mdalel, se llevará a cabo el 18 de diciembre.

Al respecto, Gustavo Klix, en diálogo con InformateSalta, consideró que los pilares fundamentales deben ser la honestidad, la transparencia, y sobre todo el trabajo. “Hay que trabajar las 24 horas hasta lograr salir de este momento, no se puede seguir jugando con el sentimiento de la gente, desde la humildad se construyen un montón de cosas”, sostuvo.

Además aseguró que el fanático está desencantado “Uno de mis objetivos es que vuelvan a confiar y sentirse parte de esto, hay que dejar de lado nuestra apetencias personales, nuestro egoísmo y ver por el bien de Juventud, para que el escudo vuelva a estar en lo más alto”, dijo.

Sobre la decisión de que el plantel se haga cargo de las boleterías, sostuvo que la realidad es que “los jugadores están pasando hambre”. “Eso duele desde lo humano, ya no nos interesa ni siquiera lo profesional, no me voy a quedar a juzgar si está bien o mal”, sostuvo.

Por último, le envió un mensaje al hincha. “Que tenga confianza en la honestidad y en las ganas de trabajar de esta nueva gestión, y que nos dé tiempo, paciencia, porque no va ser un cambio de un día para otro, será pasos cortitos pero firmes”, finalizó.