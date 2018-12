Todos apuntan a Lihué Figueroa como la instigadora de los disturbios en el CD

En la última sesión del año del Concejo Deliberante, donde se aprobó el Presupuesto Municipal 2019, la actitud irresponsable y egoísta de una concejal, generó un clima de violencia y hostilidad que la sociedad ya no tolera más.

Y todo porque en la última elección de autoridades del cuerpo, Matías Cánepa fue ratificado en la presidencia, David Leiva como vicepresidente 1º y la vicepresidencia 2º, que ocupaba Lihué Figueroa, le correspondía al Frente Ciudadano para la Victoria. Ese bloque determinó que sea Claudia Serrano quien ocupe ese lugar ya que Figueroa decidió armar en abril de este año un monobloque denominado Partido de la Victoria.

Tras esa situación la concejal capitalina cuestionó no haber sido elegida como vicepresidenta segunda del Cuerpo Deliberativo. Por FM Capital aseguró que “a nuestro espacio le correspondía la vicepresidencia 2da y debería ocuparlo yo, pero no conseguí el consenso de los concejales como represalia a mis manifestaciones públicas".



Obvio no se conformó y la edil eligió descargar su enojo movilizando vecinos e incitando a los mismos a cometer actos de violencia en el recinto.

Según testigos, Figueroa llevó a personas para que generen los disturbios. Los empleados del CD hicieron una nota firmada, donde hay testigos que aseguran que ella arengaba a los violentos a que paren la sesión e ingresen al recinto por la fuerza. El saldo fue al menos 3 heridos.

Luego del forcejeo con la Policía, lanzaron piedras y otro tipo de proyectiles, que provocaron daños y la rotura de vidrios de la puerta principal, lo que provocó que en la sesión, los concejales decidieron pasar a un cuarto intermedio.

Sanciones y expulsión

Según pudo conocer InformateSalta, la actitud irresponsable de Lihué Figueroa no va a pasar desapercibida, por lo que algunos concejales buscan convocar el martes a la comisión de Disciplina y juicio político para que sea expulsada del mismo.