Desmontes ilegales: inédito fallo de una jueza salteña sentó precedente en el país

El productor agropecuario Juan José Karlen fue condenado a reforestar 11 mil hectáreas con 120 mil árboles por temporada en un periodo de 30 años por desmontes ilegales y la resolución de la jueza Claudia Yance, del Juzgado Civil de Tartagal, sentó precedente en el país.

Al respecto, Sebastián Lloret, secretario Relator en Medioambiente e Intereses Difusos del Ministerio Público, explicó a InformateSalta que el fallo dio lugar a un hito dentro de la actividad judicial ambiental.

“No había antecedentes de la determinación de daños ambientales en contextos de bosques nativos y tampoco había metodologías para la reparación ni un fallo que determine detalladamente caso a caso, elemento por elemento, como se iba a ir remediando,” dijo.

En este sentido, subrayó que en primer lugar será la magistrada la figura de ejecución pero demás se establecieron muchos otros cuerpos de control. “En primer lugar el control general es por parte del propio órgano judicial y después va delegando distintas maneras y modalidades de control. Mientras tanto la Procuración ha reservado una facultad de tener una capacidad permanente de inspección en cualquier momento,” indicó.

En caso de incumplimiento del plan por parte del productor, Lloret distinguió entre sanciones intermedias (que pueden pedir un refuerzo de determinadas cuestiones) y sanciones finales que hasta pueden determinar en la intervención judicial del bien, en este caso la finca, para transformarla en un área protegida.

“La importancia del precedente es que nunca se había hecho. Tenemos muchos grandes fallos pero que dicen cómo se hacen las grandes políticas, no hay fallos que digan vamos a poner tantos árboles, vamos a hacer esto, lo otro. Eso no hay y me parece que ese el gran hito, empezar a recuperar realmente lo que está roto,” concluyó.