Así está hoy Barbarita, la nena que cayó al pozo en ruta 26

A poco más de dos semanas del accidente que sufrió Barbarita, la nena de 9 años que cayó en una alcantarilla perteneciente a una obra de la empresa Moncho Construcciones sobre ruta Nº 26, Yanina, su mamá, ante los micrófonos de FM Profesional, contó cómo es su vida hoy.

En la oportunidad, recordó que ese día Barbie ingresó al hospital Papa Francisco con politraumatismos y asfixia por inmersión. “Estuvo 24 horas en observación con suero para pasarle el medicamento intravenoso”, sostuvo.

Pese a ser dada de alta, aún le cuesta levantar los brazos. “Me dice a cada rato, mami me duele mucho, pero el médico me dijo que son dolores musculares que con el tiempo se le va a pasar”, dijo.

Además contó que Barbie toma medicación a diario y reparte su tiempo entre la escuela y el psicólogo del barrio. “Va una vez por semana al psicólogo, junto con su hermanita que se asustó porque vio cuando se cayó al pozo”, contó.

En ese marco, señaló que nadie se acercó a brindarle ningún tipo de ayuda. “Yo me hice cargo de todo, no se acercaron ni se les movió el pelo por nada, si mis hijos se hubiesen muerto, ellos hubiesen estado tranquilos, porque nadie de la empresa vino, ni siquiera a pedir disculpas, no les importa”, subrayó.

No obstante, resaltó que no tiene previsto tomar medidas legales. “No estoy interesada y no tengo los medios para hacerla, doy gracias a Dios que mi hija está con vida, gracias a mi hermano porque si yo esperaba, se me moría en el pozo”, sostuvo.

Ahora sí, avanzan las obras

Yanina contó que después del hecho, en menos de una semana agilizaron toda la obra. “Ya terminaron el pozo donde mi hija se cayó, está todo cercado ahora, incluso 10 metros más allá, había otro pozo que no estaba hecho nada, y también ya lo terminaron, están agilizando todo rapidísimo”, sostuvo

Por último, señaló que ahora todo está señalizados. “Si ellos hubieran terminado mucho más rápido esto no hubiera pasado”, finalizó.