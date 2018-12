Mesoterapia lipolítica, la solución a los “rollitos” de más

Si soñas con tener la panza chata y terminar con los fastidiosos “rollitos”, la médica especialista en clínica estética, Gabriela Yurquina Martínez, te trae la solución: la mesoterapia lipolítica.

“Es un tratamiento muy bueno, inocuo, son pequeños pinchacitos donde se deja micro-gotas de medicación debajo de la piel para poder sacar la adiposidad y la grasa, aquello que nos sobra y no nos gusta,” explicó en un nuevo micro de Wapas para InformateSalta.

Cada pinchazo, el que debe aplicarse solo de la mano de un profesional capacitado, deja en el cuerpo microdosis de L- Carnitina, un lipolítico por excelencia.

“No nos provoca dolor, un punto tiene que estar equidistante del otro, aproximadamente entre 8 milímetros y un centímetro, no sangra, no hay moretones, no hay hematoma,” aseguró la doctora.

Finalmente, destacó que una vez terminada la sesión, el paciente no debe hacer absolutamente nada. “No se coloca faja, no se pasa ningún aparato, muy rápido, muy noble siempre y cuando sea una mano muy entrenada la que la está realizando,” concluyó.

