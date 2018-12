"No te metas con mi marido": el nuevo modus operandi de las mecheras

Una nueva modalidad de robo toma fuerza en la provincia de Tucumán por parte de las, comunmente llamadas, "mecheras". Se mueven en la vía pública solas, de a dos o a veces en grupo tratando de elegir una ocasional víctima. Preferentemente mujeres que caminan solas por el centro, miran vidrieras o esperan el colectivo.

Una vez hecho esto, una de ellas grita: "no te metas con mi marido" e inmediatamente, y en complicidad con otra delincuente, abordan a la persona mediante golpes, tirones de pelos, patadas y empujones. Durante el ataque intentan sustraerles el celular, la billetera o cualquier objeto de valor.

Tal "acusación" intenta impedir que los ocasionales transeúntes intervengan ya que presuntamente respondería la "vida privada" de la víctima y victimarios. Sin embargo no deja de tratarse de un hecho más de inseguridad en la que la única salida para obtener ayuda, es alertar mediante gritos que se trata de un robo.

Este fue el caso de Ana Sarmiento, una joven tucumana estudiante de arquitectura de 25 años, quien vivió momentos de tensión en avenida Roca, entre Jujuy y La Rioja, mientras esperaba el colectivo. El hecho sucedió la semana pasada y las imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad de un negocio donde quedó registrado el violento episodio.

"Yo vi cuando ellas cruzaban la avenida (relata la víctima en su Facebook) entonces ahí me acerqué a la parada por LAS DUDAS. No sé en qué momento llegaron a donde yo estaba y cuando ella me intercepta me dice “vos andas con mi marido” o “no te metas con mi marido” no me acuerdo bien y ahí fue donde me tiró el manotazo para quitarme el cel y la billetera."

Mientras las mecheras atacaban a la joven, esta gritaba e intentaba arrojar sus pertenencias a un colectivo que afortunadamente llegaba, pero las delincuentes se lo impedían. Luego pidió ayuda aun muchacho que observaba atónito la situación ya que, según la estudiante, quizá el pensó que se trataba de una pelea tras lo dicho por las mujeres.

Los golpes contra Ana continuaron, hasta que finalmente logró descatar sus cosas dentro de la unidad de viaje que continuaba detenida. El joven logró intervenir al darse cuenta que se trataba de un robo y ambos se refugiaron en el ómnibus que emprendió la marcha. Las ladronas impunemente se quedaron en el lugar y luego se retiraron de allí caminando. Todo esto sucedió a las 13:34 del pasado 30 de noviembre.

Mirá el video: