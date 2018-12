Horóscopo chino 2019: predicciones signo por signo

En el Horóscopo Chino 2019 tendremos el reinado del Cerdo de Tierra (también conocido como Jabalí) dando inicio al nuevo período el día 5 de febrero de 2019 hasta el 24 de enero de 2020 y se augura en general una buena etapa para casi todos los signos,lo cual no significa que esté exento de dificultades pero que se podrán superar con un poco de paciencia y cuidados.

Año nuevo Chino 2019: Según la Astrología China el horóscopo se divide en doce animalitos, cada uno con características específicas según el elemento que lo rige y el año de nacimiento. No obstante, es bueno aclarar que según este calendario, el año nuevo chino no rige desde el 1 de enero como el calendario occidental o gregoriano que usamos, es por esa razón que varía en cada etapa según qué día caiga la Luna Nueva.

Rata: (Nacidos en 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2008)

La Ratita, en este año 2019 tenderá a ponerse algo más ansiosa de lo normal y eso afectará su salud emocional o física si no aprende a calmarse y no sobrecargarse de responsabilidades. Por otro lado, en este período intentará hacer muchas cosas a la vez y será necesario que haga un alto y analice profundamente qué es lo urgente, lo importante y que puede esperar.

Lo positivo para ella vendrá de la mano del área artística y el sentirse valorada en lo que hace, pero además estará atenta a cuidar de los que considera más débiles y con eso, sanarse también a ella misma.

Será una etapa de muchos contactos y amistades nuevas, lo que la llevará a querer salir al mundo y volverse bastante más sociable, pero deberá aprender a guiarse por su intuición al momento de escoger con quien pasar el tiempo.

Buey (Nacidos en 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009)

Gracias a la influencia del Cerdo, este animal aprenderá lo que es la belleza, orden y armonía y tendrá que prepararse para varios altos y bajos a pesar que también tendrá mucho a su favor.

En la medida que el Buey avance de manera continuada y con esfuerzo conseguirá tomar el control de su vida para alcanzar sus objetivos.

En el aspecto amoroso deberán tener precaución con más de un malentendido que se producirán sobre todo en la mitad del año y será importante que aprenda a llegar a acuerdos para poder avanzar en pareja y resolver juntos los problemas.

Tigre: (Nacidos en 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 y 2010)

Estarás con bastante lucidez mental para saber qué deseas y no en tu vida, pero además el Cerdo te llevará a la necesidad de hacer cambios para convertirte en una mejor persona. Lo anterior, producto de un aprendizaje natural luego de varios errores cometidos durante los años anteriores.

El mejor aspecto para los Tigres este año será la economía que pasará por un buen momento, permitiendo aumentar sus ingresos, sobre todo a los que sean independientes.

En cuanto al amor, los Tigres solteros podrán encontrar pareja pero deberán usar su buen juicio para elegir, ya que estarán con las emociones muy intensas y eso podría llevarlos a equivocarse.

Conejo: (Nacidos en 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011)

El Conejo será muy beneficiado gracias al Cerdo, ya que éste es un animal compatible con él. Esto permitirá que varias cosas vayan bien, por ejemplo el Amor que será uno de los mejores aspectos y varios se sentirán enamorados, ya sea por una renovación en su relación o bien porque alguien nuevo llegue a sus vidas. Además estarán en una etapa de mucho romanticismo permitiéndoles expresar sin temores lo que sienten. Pero, esto también podrá desencadenar que aquellas relaciones que ya no funcionan terminen definitivamente.

En cuanto al trabajo será con altos y bajos, pero la manera de enfrentar los desafíos será actuar de una manera más fría y práctica para poder salvar las situaciones difíciles.

Dragón: (Nacidos en 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012)

Este signo tendrá un 2019 lleno de actividades durante casi todo el año, lo que provocará no solamente cansancio crónico, sino también problemas familiares al prestar poco tiempo y atención a los suyos por el trabajo. Será necesario que aprenda a equilibrarse si no quiere arruinar su vida personal. Ahora, lo positivo será que verá como sus proyectos comienzan a crecer sosteniblemente y sus pensamientos estarán concentrados netamente en eso.

Los solteros podrán encontrar el amor en una de sus tantas reuniones sociales a las cuales acudirá durante el año.

Serpiente: (Nacidos en 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 y 2013)

Este será un año donde tu intuición te hará ganar grandes batallas si aprendes a escucharla. Además tendrás energía de sobra y gran vitalidad para emprender todo lo que te propongas y eso puede incluir hacer cambios profundos que tomarás con seguridad luego de un período de introspección.

En temas amorosos, la Serpiente centrará su atención a la pareja que ya tiene o a la posibilidad de comprometerse, es por esto que ocupará gran parte de su tiempo en ser detallista y demostrativo con quien ama, pero correrá el riesgo de dar mucho y sentir que recibe poco. De ahí la importancia de no esperar nada de otro y así evitará desilusiones.

Caballo: (Nacidos en 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014)

Este será un año muy positivo para los Caballos en varios aspectos. El trabajo y el éxito profesional serán la tónica del año gracias a nuevas oportunidades que se presentarán y el trabajo duro que ha venido realizando tendrá su recompensa, permitiendole progresar. Sin embargo, lo anterior no significa que esté exento de algunos inconvenientes, pero que el Caballo podrá hacer frente y solucionar rápidamente, pero será necesario que aprendan a controlar la frustración.

En el plano amoroso gozarán de armonía y buenas relaciones intimas, siempre y cuando aprenda a respetar las opiniones de su pareja y aceptar que ambos piensan y actúan diferentes, en caso contrario vivirán más que una situación de conflicto.

Cabra (Nacidos en 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015)

La Cabra disfrutará de este 2019 gracias a la buena influencia que le otorga el Cerdo en todos los aspectos. Por un lado las finanzas verán un fuerte incremento sobre todo desde el mes de junio, así como también estará concentrada en sus negocios y proyectos profesionales pensando en un bienestar futuro. Lo que deberá cuidar es el no abarcar demasiado, ya que le costará cumplir con tantos compromisos a la vez. Pero las oportunidades que tendrá serán grandiosas provocando una sensación de plenitud absoluta.

En el plano amoroso también será un excelente año y tanto si estás soltero o casado, podrán consolidar su relación y vivir un período de armonía y felicidad tanto en pareja como familiar.

Mono: (Nacidos en 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016)

El amor será claramente lo más favorable para estos traviesos e intrépidos animalitos y podrán disfrutar de grandes momentos y de relaciones intensas y pasionales. Además muchos de ellos sentirán la necesidad de comprometerse e incluso contraer matrimonio, pero será necesario que cierre cualquier ciclo del pasado y no arrastre malas experiencias antes vividas para que pueda disfrutar a plenitud de esta etapa.

En lo profesional, los independientes podrán comenzar nuevas aventuras o lanzarse a un nuevo negocio, para lo cual la mitad de año será ideal para eso o buscar sociedades. Además contará con claridad de sus objetivos y sabrá a ciencia cierta hacia dónde enfocar sus energías permitiéndole avanzar de forma correcta para alcanzar sus metas y ver incrementados sus ingresos desde octubre en adelante.

Gallo: (Nacidos en 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017)

Este año tendrá un poco de todo para los Gallos, por una parte este período le depara grandes cosas y éxitos pero todo a cambio de que tenga un cambio de actitud ante la vida, para lo cual lo primero será confiar más en sus capacidades para hacer frente de buena forma a este 2019, ya que tendrá una tendencia al temor de arriesgar demasiado al intentar alcanzar sus metas y esto provocará más lentitud en los resultados. En cuanto al dinero, éste tendrá un buen flujo de entrada y en la medida que haya una buena administración no deberían pasar por inconvenientes.

En cuanto a la pareja, pasarán por algunos malos entendidos pero que podrán aclararse en la medida que no se cierren a escuchar la opinión del otro y actuar de forma empática, esto permitirá que la comunicación mejore considerablemente.

Perro: (Nacidos en 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018)

Este será un año complejo en algunos aspectos para estos fieles animales. Sin embargo su perseverancia será un aliado al momento de darle solución a los obstáculos. En el ámbito financiero y trabajo se sentirán frustrados producto de retrasos que se presentarán, por lo que deberá evitar los gastos excesivos y darse demasiados lujos. Lo mejor será ser cuidadoso en ese ámbito, hasta que supere los inconvenientes, luego de eso verá como todo mejora para ti.

En el amor los solteros podrán disfrutar de varias citas y probablemente le cueste encontrar de inmediato a su media naranja. No obstante, deberás estar atento a las oportunidades para poder consolidar una buena relación futura. Las parejas estables pasarán por buenos momento en la medida que use su paciencia para tratar de entender al otro y no herir sus sentimientos si tienen una discusión.

Cerdo: (Nacidos en 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019)

Este 2019 es tu año y por ende será sumamente positivo, pero también deberás enfrentar alguna que otra situación desagradable. Lo importante es que pasarás esta etapa lleno de optimismo y con ganas de lanzarte a la aventura. Todo aquello que antes no te atrevías a hacer ahora podrás desarrollarlo de manera fluida y sin mayores riesgos, permitiéndote consolidarse, eso si, evita la frustración si no sale todo exactamente como lo planeaste.

El amor gozará de momentos placenteros, ya sea que estés soltero o en pareja. Vivirás de momentos muy pasionales por lo que será una buena etapa si desean ampliar la familia.