El joven asesinado en Solidaridad tenía dos hijos a cargo: "Prácticamente lo descuartizaron"

Multivisión llegó hasta la casa de un hermano del joven asesinado en Bº Solidaridad en horas de la tarde cuando regresaba de ver el partido con amigos. Se trata de Gustavo Castillo, quien señaló que su hermano pasaba por el parque de la Familia, donde estaba su agresor y al parecer por diferencias preexistentes inició una pelea que concluyó con el ataque sangriento.

“Fue a ver el partido a la casa de unos compañeros y ya retomaba para casa, y en eso lo acompañó a otro compañero más, para dejarlo en la casa y ya se volvía, en eso que da la vuelta en la esquina llegaron estos muchachos, llegaron con arma blanca, eso es lo que me confirmó el oficial", dijo.

Luego, comentó, que lo apuñalaron en el estómago y en los costados. "Prácticamente lo descuartizaron, uno como hermano le duele, porque vos decís, bueno te criaste desde chico, muchas cosas pasaron y hoy que se te vaya por un malviviente, duele” dijo entre sollozos.

Contó que ayer él se iba a la Iglesia cuando su suegra lo llamó y le dijo que su hermano había sido apuñalado, de inmediato se fue al Papa Francisco, pero no lo encontró, fue ahí que se dirigió hasta el San Bernardo, junto a su madre, ya que supo que por la gravedad había sido trasladado en Código Rojo. Allí su hermano, ya había llegado sin vida y recuerda el duro momento de reconocerlo.

“Me dicen que llegó un NN al San Bernardo, pero no sabían quién era y paso derecho a la morgue, me acerco a la morgue y ahí lo encuentro, le pido al oficial que me deje ver si es mi hermano y cuando lo veo, lo veo tendido, todos los brazos cortados, su estómago cortado, y bueno de la peor manera que uno no desea ver a un hermano”







Gustavo, recordó a su hermano, con el cual trabajaban en obras de albañilería y mantenimiento como alguien bueno a pesar de sus vicios. Que siempre estaba para ayudar y se la rebuscaba como todos hasta vendiendo ropa para mantener a sus pequeños hijos, una nena de 4 años y un bebé de 8 meses, que hoy quedaron desprotegidos.

“Mi cuñada está mal y los chicos yo creo que mis sobrinos no lo saben, ahora cuando se enteren y empiecen a ver que no llega como llegábamos eventualmente, veníamos de trabajar yo lo dejaba en mi auto en la casa y nos vemos mañana y ese siempre el día a día”

El hombre, ante las cámaras pidió justicia para que esto se pare porque la barriada es muy necesitada y no tienen seguridad. Incluso tras este hecho dijo temer por su familia y la seguridad de todos en su entorno porque vinculó el hecho con la droga.

Aprovechó la oportunidad de estar en los medios para manifestar su desacuerdo con los amigos de su hermano que amenazaban con quemar la casa de quien sería el asesino. Explicó que la gresca que se generó con la policía fue porque hubo demoras en la intervención policial y el traslado de su hermano.