Quién será el nuevo DT y otras seis preguntas que sobrevuelan en Boca

El 2018 se terminó para Boca en Madrid y la dura derrota en la final de la Copa Libertadores llevará a más de una evaluación en el club. Es que pese a ser bicampeón del fútbol local, todos en Brandsen 805 buscaban la séptima Libertadores de su historia con obsesión y el golpazo ante River abrió incógnitas que deberán encontrar respuestas.

1. ¿Quién será el nuevo entrenador?

El ciclo de Guillermo Barros Schelotto se terminó. Más allá de la caída ante River, la decisión de cambiar de aire estaba tomada en el CT y por eso no renovará su vínculo. Entonces, el club deberá buscar un técnico que se haga cargo de la planificación para un 2019 que empezará temprano con la Superliga y que nuevamente lo tendrá al club persiguiendo la Libertadores.

La danza de nombres incluirá apellidos del club y otros ajenos a la historia de Boca. Desde Rolando Schiavi (hoy en la Reserva), pasando por Martín Palermo a técnicos como Miguel Russo (campeón de la Copa en 2007) o Antonio Mohamed. Las alternativas de Gustavo Alfaro o Gabriel Heinze, ambos con contrato en Huracán y Vélez, sonarán en los pasillos en los próximos días. ¿Y José Pekerman? Un sueño que aparecerá en algún borrador.

2. ¿Qué pasará con Carlos Tevez?

​El silencio del Apache en Madrid tras la final fue un fuerte contraste con todo lo que había hecho ante los micrófonos durante toda la previa a la Superfinal. Por eso alimentó versiones. Tiene contrato hasta diciembre de 2019, cuando finaliza el mandato de Daniel Angelici, a quien llevó de la mano a la reelección en 2015.

Si ganaba la Copa, Carlitos pensaba en el retiro. ¿Tendrá fuerzas para intentarlo de nuevo en el 2019? Su poca participación en el último semestre lo transformó en un líder desde otro lugar. Si cuelga los botines, el presidente quiere que siga vinculado al club.

3- ¿Cuál será el futuro de Fernando Gago?

​El jugador, con dos años más de contrato con Boca, volvió a sufrir una dura lesión. Será operado del tendón de Aquiles de su pierna derecha y la recuperación demandará varios meses. Pintita ya había pensado en dejar el fútbol después de otras lesiones graves en los últimos años y esa idea volverá a instalarse en su cabeza. Si decide intentarlo una vez más y busca la rehabilitación en Boca, el club estará a disposición. Pero luego deberá resolver si emigra a otro destino: su ciclo en Brandsen 805 parece acabado.

4- ¿Qué plantel quedará para 2019?

​El mercado de diciembre será movido en Boca entre jugadores a los que se les vencen sus contratos (Edwin Cardona es uno de ellos) y otros que serán transferidos. Por Cristian Pavón, Wilmar Barrios y Nahitan Nandez hay ofertas desde Europa. También por Lisandro Magallán y Darío Benedetto, aunque podrían continuar otros 6 meses.

El club, además, deberá renegociar vínculos por el tope del dólar que quedó desactualizado. Además, hay jugadores como Pablo Pérez o Paolo Goltz que podrían emigrar pese a tener contrato vigente. Wanchope Ábila, en agosto, rechazó una propuesta millonaria del fútbol de Arabia. Para incorporar será clave el análisis del nuevo entrenador.

5 ¿Llegará un mánager?

​Con la salida del entrenador, en la cabeza de la CD del club está la de sumar un director deportivo que genere el nexo entre la dirigencia, el plantel y el cuerpo técnico. Por eso se pautó una reunión con Nicolás Burdisso (el secretario Christian Gribaudo habló con él), a quienes en el club lo ven con un ADN de Boca para sumar desde su experiencia europea pero con el conocimiento del club que lo forjó como futbolista.

Si acepta, será una voz escuchada para sumar el nuevo técnico. Si en cambio prefiere esperar su chance como DT, entonces en el club buscarán alternativas. Alejandro Sabella, confeso hincha de Boca, siempre fue un nombre que sedujo a Angelici pese a que el estado de salud del ex técnico de la Selección fue un impedimento. Buscará hablar con él. ¿Le ofrecerá ser mánager o técnico?

6- ¿Habrá un quiebre en la CD?

​Algunos directivos, alejados desde hace tiempo de la toma de decisiones (el día a día siempre tuvo a Daniel Angelici con una conducción personalista) ahora empezarán a trabajar de cara a las elecciones. Las dudas que mostró el presidente frente a la Conmebol ya había generado grietas y la derrota con River terminó por incrementarlas. El oficialismo se debilitó y las alianzas políticas para los comicios de diciembre de 2019 tendrán que consolidarse con gente que hoy está afuera de la conducción.

La fuerza del presidente también se apagó y ahora -como nunca antes- tendrá que abrir el juego para resolver los temas hasta el final de su mandato. ¿Habrá algún acercamiento con la oposición? El Angelicismo parece terminado, pero todavía resta saber qué candidato pondrá Mauricio Macri (los rumores sobre Andrés Ibarra fueron desmentidos por el propio ministro de Modernización) y qué hombres de la política del club siguen peleando por el sillón. ¿José Beraldi tomará impulso? ¿Qué hará Mario Pergolini con José Amor Ameal?

7- ¿Aparecerá en escena Riquelme?

​Siempre ambiguo cuando se le consulta sobre su futuro, uno de los máximos ídolos de la historia de Boca tendrá ahora una presión popular ajena a la pelota: muchos hinchas lo quieren como candidato para ocupar un cargo político. Incluso el oficialismo, con Christian Gribaudo a la cabeza, buscó acercarse a la figura del Diez en los últimos meses (se sumó un partido en Olivos con Mauricio Macri) para limar distancias.

Román, quien todavía no anunció su partido despedida para 2019, no está convencido de saltar a la política de Boca en un contexto de macrismo explícito en el país. Sí lo tienta el trabajo en el fútbol y tiene en claro que quiere reunir consenso entre los ex futbolistas de la institución; no quiere divisiones. En la oposición tiene las puertas abiertas.