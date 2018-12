Aclaran desde el Colegio Santa María por supuesta discriminación y expulsión de alumnos

Dicen el comunicado del Colegio Santa María:

El Colegio Santa María, como cualquier otra institución educativa, cuenta con un Régimen que determina la cultura de convivencia, el cual es aceptado por todos los integrantes de la Comunidad Educativa, incluidos los alumnos, de común acuerdo.



Aclaramos que el Colegio ha garantizado siempre entre todos los integrantes de la comunidad educativa, la diversidad de pensamientos y opiniones en un marco de convivencia y respeto, entendiendo que esto enriquece el proceso formativo. En ese marco, informamos que a un alumno de 4to año, que manifestó libremente su identidad de género, se lo respetó como se los respeta a todos los integrantes del Colegio y se lo acompañó como se lo hace con todos los alumnos. En cuanto al episodio de la pulsera que portaba, se aclara que el equipo directivo, en una entrevista personal realizada ese mismo día, lo escuchó y atento a sus manifestaciones, realizó una excepción al reglamento que ya era conocido por el alumno, autorizando su uso hasta el último día de clases.



Asimismo, aclaramos que este estudiante no sólo sigue siendo alumno regular de la institución sin habérsele aplicado ninguna sanción por este tema, sino que también se ha aceptado su matriculación para el ciclo 2019.

En cuanto a la situación de los otros cuatro alumnos de 4to año sobre quienes el Colegio ejerció su derecho de no admisión para el Ciclo Lectivo 2019, que fuera notificado y refrendado por los propios padres y alumnos involucrados, se debió a que habían cometido una falta grave contra la institución, al subir a las redes una foto con un gesto obsceno hacia el escudo del Colegio y por ende al ideario institucional, junto a un insulto agraviante, foto ésta que fue tomada en las instalaciones del mismo y difundida en las redes durante el horario escolar.



Se siguió, como en todos los casos, el proceso para este tipo de situaciones, labrándose las respectivas actas con las firmas de los padres y alumnos, quienes reconocieron la gravedad de los hechos y aceptaron la sanción aplicada. En esa misma oportunidad se les hizo saber que el Colegio se reservaba el derecho de no admisión, derecho éste que fue ejercido en fecha 30 de octubre de 2018, y que consta en actas labradas y firmadas, a tal efecto.



Cabe aclarar, que los alumnos no fueron expulsados en momento alguno de la Institución y se encuentran terminando el presente ciclo lectivo en ella, con absoluta normalidad.