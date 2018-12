Urgente: Tío Silisque amenaza con quitarse la vida en el CCM

El comerciante se encadenó a una columna del Centro Cívico Municipal. Tiene un cuchillo presionando el abdomen. “Quiero que me den trabajo o que me devuelvan las cosas que me tiraron y rompieron de mi negocio”, se quejó.

Momentos de pánico y tensión se vivieron en el Centro Cívico Municipal (CCM) luego que el reconocido comerciante Juan “Tío” Silisque tomara la decisión de encadenarse a una columna y amenazara con quitarse la vida con un cuchillo.

El ex puestero del Parque San Martín, en diálogo con FM Aries, manifestó que atraviesa una grave situación económica desde hace tres años cuando le rompieron su comercio. “Todo está tirado en el canchón, nadie me regaló ni una chapa, ese negocio me costó más de 400 mil pesos hace tres años y ahora vale más de 700 mil pesos”, se quejó.

Además apuntó contra el subsecretario de Control Comercial, Nicolás Avellaneda. "En el Parque San Martín siguen trabajando, vendiendo, es un desastre, siguen dando permiso por el tema de comidas, sigo siendo discriminado ante la sociedad”, afirmó.

Silisque dijo que está pidiendo trabajo y presentó mi curriculum en la Municipalidad. “No me quieren atender, estoy discriminado, necesito que me devuelvan o que me den alguna fuente de trabajo para mi situación”, sostuvo.

También manifestó que su estado de salud es grave. “Yo soy diabético insulino dependendiente, estoy pronto a un coma diabético, ellos se harán cargo de lo que me pase a mi”, amenazó.

Por último aseguró que no quiere arreglos con la policía sino un compromiso firmado por un escribano público. “De boca, se lo lleva el viento, quiero que me den trabajo o que me devuelvan las cosas que me tiraron y rompieron de mi negocio”, finalizó.

Cabe destacar que Silisque ya había intentado quitarse la vida una vez en la Catedral en julio del año pasado.