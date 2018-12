Juan Román Riquelme salió a hablar tras la derrota de Boca

Juan Román Riquelme habló tras la histórica derrota de Boca a manos de River en la final de la Copa Libertadores de América, disputada el último fin de semana en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. En una charla con Fox Sports, el exfutbolista habló de todo: destacó la razón de la derrota, pero enalteció el trabajo del equipo por llegar a la final.

Frases destacadas

Su análisis de la final perdida contra River

"Estoy un poco amargado porque no es lindo perder, pero es un deporte. Hay que mirar para adelante".

"Pienso que perdimos porque defendimos mal. Si en una final te hacen cuatro o cinco goles quiere decir que defendimos mal. Es difícil ganar una copa cuando te hacen cuatro o cinco goles".

"Es una lástima, porque siempre fuimos adelante en el marcador. No se pudo defender el marcador".

"Boca jugó todo el torneo igual, sin ser vistoso pero con gol. No es vistoso, pero te mete tres goles en una final y eso es mucho. De la nada te saca un gol".

"Duele mucho estar tres veces adelante y tener la sensación de que podés ganar la Copa."

"Buffarini hizo un gran partido, no le dejó tocar la pelota al Pity Martínez"

"Boca nunca pudo poner nervioso a River, nunca pudo controlar la pelota ni el partido. Confió mucho en poder hacer un gol de la nata y retrocedió, como en toda la Copa"

"Nández tiene una ventaja: Corre y pelea. Eso al hincha de Boca le gusta. Es un jugador de selección, que no le pesa jugar estas finales".

"Cardona tiene una calidad enorme. Cuando lo veo enojado porque perdió la pelota, me gusta. Esos jugadores me gustan. Me encanta cómo juega".

"Si no se daba la expulsión de Barrios, el partido iba a los penales".

Sobre el equipo Xeneize

"Soy un afortunado por ver a Boca tantas veces en una final. Soy un agradecido a este equipo y a este entrenador. También a los dirigentes, porque llevaron al club a la final y no es fácil hacer eso".

"Ver a mi hijo ilusionado es gracias a ellos y yo les tengo que agradecer a los jugadores y al cuerpo técnico. Después, gana uno solo".

"Los hinchas de Boca tienen que estar orgullosos y agradecidos con este equipo".

"Boca no tiene un gran juego, juega de esa manera. No fue un equipo vistoso".

"Esta vez no nos tocó ganar, pero quiere decir que estuvimos cerca. Hay que estar preocupado si no pasas primera ronda. El objetivo era ganar la Copa y se llegó a la final".

"No es lo mismo jugar para ganar una Copa Libertadores que jugar para no descender".

"Habrán más clásicos y Boca seguirá ganando. Hay que sentirse contento por nuestro equipo porque llegó a la final y eso no es fácil de lograr. Boca llegó a la final merecidamente" .

"Boca tiene la obligación de jugar los 14 partidos y así lo hizo. Pasa que nos hemos acostumbrado a ganar la Copa y si no se da, lo tomamos como un fracaso".

"La pelota es lo más grande que hay y no la podes perder. La mejor manera de defender es teniendo la pelota".

Sobre Guillermo Barros Schelotto y su futuro en Boca

"El técnico respetó su forma de jugar, pero es una pena que no pudimos ganar la Copa Libertadores".

"Guillermo tenía la obligación de ganar la Copa Libertadores y la presión existía".

"Nosotros seguimos teniendo técnico. Estamos agradecidos por llegar a la final. Teníamos la ilusión de ganar la Copa. Es lógico que se mencione a entrenadores, pero él todavía está".

"No soy el presidente para decir si está bien o no traer un manager"

"El presidente y el entrenador son los que tienen que analizar qué hay que cambiar. Seguramente Boca tendrá que cambiar muchas cosas".

"Para nosotros perder una final de Copa Libertadores es un fracaso y no tiene que ser así. No es una vara muy alta ganar la Superliga".

"Si sigue este entrenador, él sabrá qué mejorar. Si viene otro, espero que elijan bien y nos pueda dar alegrías. Si no continúa Guillermo, espero que elijan bien al sucesor".

"Si no llega un entrenador con trayectoria grande, tiene que ser un exjugador del club, que conozca Boca".

"Para dirigir Boca hay que tener categoría y espalda"

"Si buscas un entrenador con poca experiencia, yo elijo a uno que sea exjugador del club y que nos haya dado alegrías"

Sobre River y Marcelo Gallardo

"No hay dudas de que Gallardo se transformó en un entrenador muy importante para la historia de River, pero nosotros tuvimos la suerte de tener al mejor entrenador de la historia del fútbol argentino, Carlos Bianchi. No se lo puede comparar con nadie".

"River es un buen equipo y hay que felicitarlo, nada más. Hay que felicitar el entrenador porque durante años le vendieron muchos jugadores, pero durante los años tuvo recambio y siguió rindiendo al máximo. Eso es muy valorable".

"Fue más doloroso perder contra Independiente del Valle que contra River en este final".

"River sabrá si el de Boca fue el partido más importante de su historia o el que jugaron contra Belgrano para no descender".

"Tampoco nos ganó Guardiola. No nos cagaron a baile, fue un partido parejo. En el primer tiempo fue parejo, no como en La Bombonera, donde sí nos superaron. En el Bernabéu Boca ganaba y Andrada no tapó ni una pelota. El partido iba derecho a los penales si no se daba la roja a Barrios".

"River no jugó un buen partido, no le encontraba la vuelta. No hizo un partidazo. En estos partidos parejos, aparecen los jugadores diferentes y marcan la diferencia".

"Que no nos vendan que River fue una maravilla. La jugada que hizo Juan Fernando Quintero fue una maravilla, de un jugador diferente".

¿Riquelme DT de Boca?

"No tengo ni carnet de técnico. No sé ni cuánto tiempo te lleva hacer el curso. Hay que ser respetuoso y yo amo a Boca. Siempre quiero lo mejor para el club. Si en algún momento tomo la decisión de hacerlo, veré qué hago. Ahora hay que tener calma".

Sobre su partido despedida en La Bombonera

"Quiero ver a la gente de Boca y vivir el momento con ellos, necesito estar en La Bombonera y sentir el cariño de la gente. Tengo ganas de ponerme el pantalón corto y los botines para jugar en el patio de mi casa. Mi partido despedida será anunciado en enero, pero de octubre o noviembre de 2019 no pasa".