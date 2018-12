Cajas navideñas: Opciones en Salta desde los $160 a los $1.100

A días de la Navidad, la tradición obliga a empresarios a salir en busca de las clásicas “canastas navideñas” para su personal. El sitio web IN Salta realizó un sondeo por las grandes cadenas de supermercados para relevar precios y productos para que elijas lo más selecto sin llevarte sorpresas a la hora de pagar. En esta nota también encontrarás tips que te ayudarán a ahorrar unos pesos haciendo las combinaciones correctas.

La mayoría de las firmas ofrecen las clásicas opciones de (básica y premium), mientras otras, como el caso de Damesco, llegan a ofrecer hasta cuatro opciones que catalogaron como Bolsa Navideña (es literalmente una bolsa con productos navideños) y cajas Plata, Oro y Platino. También podés consultar en líneas de caja por opciones personalizadas para hacerlas incluso más exclusivas con productos de tu elección. Es la misma opción que ofrece el súper Comodín, que vende una sola caja estándar, pero te la posibilidad de armar la tuya propia de acuerdo a tu presupuesto y las características de tu personal. La bolsa cuesta $ 17, la caja decorada cuesta $ 35 y la podés rellenar con los productos que elijas.

Opciones y precios

Los valores en los locales abarcan un amplio rango que va desde los $ 160 la más económica hasta $ 1.100. Al cierre de esta edición, Hiper Libertad no había colocado las opciones y consultados los respositores dudaron que este año se pongan a la venta, dado que no se armaron hasta la fecha. Otro producto fundamental y que este año no está en las góndolas es la tradicional bombacha rosa. La crisis les hizo reflexionar sobre estos productos que no pueden arriesgarse a no vender.

Jumbo (Portal Salta) repitió la modalidad de descuentos por cantidad que implementó el año pasado. Por ejemplo llevando de 50 a 100 unidades de sus cajas negras pagás $ 664; de 100 a 150 el valor es $ 629; de 150 a 200, abonás $594 cada una, y no hay promociones por más de 250 unidades. El detalle: los productos más caros llegaron en su versión más pequeña.

Las cajas negras contienen: postre Nucrem Georgalos, turrón de maní con miel Bonafide, almendras con chocolate Vizzio, paquete por 72 gramos, garrapiñada de almendras La Casa, pan dulce con frutas Musel, turrón de almendras duro La Casa, Sidra Real etiqueta blanca y champaña Navarro Correa.

Las cajas verdes también tienen descuentos por cantidad: de 50 a 100 cajas, $ 331; de 100 a 150, $314; y de 150 a 200, $ 296. Contienen turrón de maní con miel Georgalos, budín con frutas Don Satur, pan dulce con frutas Don Satur, garrapiñadas de maní Georgalos, maní con chocolate Vizzio, postre nucrem Georgalos champaña Novecento Sidra La Victoria etiqueta blanca.

Se agrega la opción de caja roja, que contiene pan dulce Valenciano, postre Nucrem Georgalos, turrón de maní Serenata, garrapiñada de maní Serenata, sidra La Victoriaetiqueta blanca. El precio regular es de $ 169; de 50 a 100 cuesta $160; de 100 a 150 unidades vale $152; y 200 o más, $143.





Carrefour tiene cuatro propuestas en canastas. La más económica (verde) es de $ 195 e incluye sidra etiqueta blanca Del Valle, postre de maní Nucrem, tableta de maní Break, garrapiñada de maní Break, budín con frutas Don Miguel, pan dulce Practipan.

La segunda opción, media alta, es de $ 345 e incluye sidra etiqueta blanca La Victoria, vino Viñas de Balbo, pan dulce Don Satur, turrón de maní Arcor, garrapiñada de maní Arcor.

La caja Azul ($ 560) contiene: espumante extra brut Moon, vino tinto malbec Cafayate, pan dulce con frutas Musell, budín de chocolate, garrapiñada de maní Georgalos, confite de maní Arcor, turrón de maní con frutas Arcor.

La opción Premium cuesta $ 1.100 (el año pasado costaba $ 790) y contiene un espumante extra brut Famiglia Bianche, vino tinto malbec Emilia vino dulce natural Portillo, postre tentaciones Aguila, panettone capa almendrada estuche Musel, budín marmolado Steinhause, almendras con chocolate con leche La Casa, garrapiñada de almendras La Casa, praliné de limón al merengue La Casa y turrón de coco bañado con chocolate Vizzio.

Supermercado Changomas dispone de dos tipos de cajas para sus clientes, además de los productos del acuerdo celebrado con el gobierno. La canasta navideña azul ($149) tiene sidra Reina de España x 720 cc Pan dulce Tutto Dolce x 400 gr, Budín Buon Natale x 400 gr, Turrón de maní nevares x 80 gr, Garrapiñada de maní Nevares x 80 gr

La canasta navideña verde ($349) incluye sidra La victoria 720 cc, Pan dulce Nevares x 600 gr, Budín Nevares marmolado x 250 gr, Budín fantasía x 160 gr, Turrón de maní Nevares x 80 gr, Postre Nucrem x 84 gr, Garrapiñada de maní Georgalos x 80 gr.

Damesco, por su parte, ofrece una bolsa navideña económica a $ 160, que incluye pan dulce El Muelle, sidra Del Valle etiqueta blanca, budín El Muelle de vainilla, frutas, marmolado o chips, dos turrones de maní Torroni, dos garrapiñada de maní Torroni.

La caja Plata cuesta $ 250 e incluye un pan dulce El Muelle, sidra Del Valle etiqueta blanca, vino Toro Lacrado tinto, dos budines El Muelle de vainilla, frutas, marmolado o chips, cuatro turrones de maní Torroni, dos garrapiñadas de maní Torroni.

La caja Oro cuesta $ 400 e incluye una sidra Del Valle etiqueta blanca, un ananá fizz Del Valle, un vino Toro Lacrado, dos budín de vainilla El Muelle, un pan dulce Noel, cuatro turrones de maní Palmesano El Muella, una lata de duraznos en mitades Silvia y dos garrapiñadas de maní Torroni.

Mientras, la más costosa es la Platino, vale $ 600 y contiene un pan dulce Bimbo, ananá fizz Del Valle, un champagne Sutter extra brut, un vino Estancia Mendoza cabernet malbel, un pan dulce Musel con frutas, dos budines de vainilla Veneziana, dos budines El Muelle un budín Bagley con fruta, una lata de durzanos en mitades Silvia, tres garrapiñadas de maní Torroni y dos turrones de maní Palmesano y un mantecol marmolado.

En súper Vea las opciones son dos: la caja más simple (roja) y su versión más cara (verde). Al igual que en otras cadenas, la caja roja de $169 varía con un 5% de ahorro si comprás de 50 a 100 unidades a $ 152; de 100 a 200, $ 144; y más de 200 a $ 144 por caja. Contiene pan dulce El Muelle, postre Nucrem Georgalos, turrón Serenata maní, garrapiñada maní Serenata y sidra La Victoria

En la opción verde ($ 349) también hay ahorro si comprás más de 50 unidades: 50 a 100 $ 331; de 100 a 200 $ 314; y más de 200, $ 296. Contiene maní con chocolate Vizzio, turrón de maní con miel, budín con fruta Don Satur, pan dulce con fruta Don Satur, garrapiñada de maní Georgalos, nucrem Georgalos, champaña Novecento y sidra La Victoria etiqueta blanca.