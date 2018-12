La roció con nafta, lo condenaron y ella lo besó tras la sentencia

La reacción de Jesús Arguello no tiene explicación. La de su ex pareja, tampoco. Quizás de esta manera se pueda entender, o no, el vínculo amoroso y violento con el que convivían el agresor y Sofía Moreira.

El primero de estos impulsos irracionales ocurrió el 23 de marzo. El hombre y la damnificada estaban distanciados desde hace un tiempo y él desobedeció una orden de restricción de acercamiento que tenía sobre la mujer. Un intercambio de palabras se convirtió en una pelea tensa y subida de tono que terminó con un momento de locura por parte del agresor, quien tomó un bidón de nafta y se lo roció a su ex novia.

El caso llegó hasta los tribunales de General Pico, La Pampa. La acusación por “tentativa de femicidio” se agravó cuando Arguello amenazó, y disparó sin éxito, contra un ex concubino de Moreira. Doce años fue la condena que pidió la Fiscalía, aunque finalmente se redujo a cuatro luego de que el Tribunal de Audiencia la calificara de “desacertada y no probada”.

La segunda reacción inesperada se produjo durante el juicio y tiene a la otra campana de esta historia como protagonista. Al escuchar el fallo, la mujer se levantó de su silla, corrió hasta donde se encontraba Arguello y lo besó en un claro gesto de alivio por la reducción de esos ocho años de prisión.

“Se requiere que el camino del autor se encamine exclusivamente hacia la muerte. No ha sido este el caso, no sólo porque el acusado no poseía algún elemento que le permitiera encender el combustible, sino porque luego de arrojar nafta sobre la damnificada, la siguió hacia el interior pidiéndole perdón“, indicaron los jueces tras la sentencia.