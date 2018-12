Nadie entiende los motivos de las amenazas del tío Silisque, un sujeto peligroso

Siguen las repercusiones luego de que el reconocido comerciante Juan “Tío” Silisque tomara la decisión de encadenarse a una columna y amenazara con quitarse la vida con un cuchillo, dentro de las instalaciones del Centro Cívico Municipal, acción que el 911 pudo evitar.

Al respecto de lo ocurrido, InformateSalta dialogó con el jefe de Gabinete capitalino, Luis García Salado, quien se refirió al episodio. “Silisque no tuvo ningún contacto con la municipalidad ayer, yo lo iba atender pero ya intervino la gente del 911 y lo llevaron para su tratamiento”, señaló.

No obstante aseveró que “no es la primera vez que tiene este tipo de actitudes”, recordando por ejemplo un episodio que tuvo lugar en la Plaza España, en la cual “sacó un arma de fuego, hubo denuncias penales, lo sacaron de ahí… es una persona que puede tener algunos problemas personales en el toma especifico de decisiones”, lo definió.







Sobre lo ocurrido en el CCM, Salado minimizó los motivos por los cuales Silisque y un acompañante se encadenaron. “Ayer pedía subsidios, otro día pedía un motocargas, (si) conmigo cometieron una injusticia, hago un reclamo administrativo y me voy a la Justicia”, analizó.

Por otro lado recalcó en el comportamiento agresivo de Silisque: “Amenazó a todo el mundo, me amenazó un día en la jefatura de Gabinete, (también) a quien era subsecretaria”. Finalmente objetó: “Está buscando que se le otorgue un subsidio, o un beneficio para poder seguir trabajando, puede seguir trabajando en otras cosas específicas. Lo de ayer a mí no me sorprendió”.

La opinión de la gente

En medio del episodio del encadenamiento en el CCM, los lectores de InformateSalta se expresaron sobre la situación, muchos repudiando el accionar del vendedor y hasta con comentarios sarcásticos. “Otra vez??”, “Me canso esta novela cuando lo haga sera noticia”, “como le da la cara a este ridículo”, “Otra vez sopa” y “Hasta cuándo el municipio tienen que aguantar estás lacras?”, fueron algunas de las expresiones de la gente.