Se enteró por una pelea de hermanos que su hija era abusada por un vecino

Entre lágrimas y muy compungida por la situación, una madre decidió romper el silencio y contarle a Luis Mena, periodista de Tartagal, que su vecino de enfrente abusó sexualmente de su hija de 10 años en reiteradas oportunidades.

Fue una tía de la nena quien escuchó una discusión que se desató luego que la pequeña le diera un golpe a su hermano de 5. El nene le decía que les iba a contar a todos que “Jorge le hacía cochinadas” e inmediatamente se lo comunicó a ella.

“Yo me enteré por mi hijo de 5 años, mi nenita no me decía nada, y yo no sospeché nada hasta el momento en que venía de la escuela, se hacía pis, caca, me decía que le dio flojera, yo la retaba y la mandaba a que se bañe,” dijo.

Al tomar conocimiento, decidió ir al hospital, se asesoró por un policía y se dirigió a la Comisaría Nº 45, donde luego de varios trámites consiguieron que la nena sea revisada por un médico. Los estudios constataron que efectivamente la niña fue abusada sexualmente y presentaba heridas por forcejeos.

Video tomado de Facebook: Luis Mena

“Mi nena me dijo a mí que ella no contó porque él la amenazó que le iba a hacer lo mismo sus dos hermanitos y que le iba a cortar el cogote a su papá. Que tenía miedo. Recién anoche me dijo que fue varias veces, que la manoseaba, que se bajaba el pantalón y que la violaba. Escucha el nombre de él, se rasguña, se lastima, hasta que no ve sangre no se queda tranquila, llora. Tengo miedo que pueda estar embarazada,” expresó.

La mujer contó que conoce a su vecino desde que ella era bebé y que sus hijos iban a su casa a ver televisión, ya que ellos no tienen cable. En esa vivienda era donde ocurrían los abusos. El acusado entretenía al nene con jueguitos en el celular y aprovechaba para abusar de la nena.

“Me confíe, fue malo de mi parte. Yo estaba trabajando, trabajo yendo a Bolivia a vender cosas y me descuide porque no quería que le falte ni que comer y me olvide que tengo hijos que cuidar luchando para que no le falte que comer,” se cuestionó.

Al comprobarse el abuso, el hombre fue detenido y su familia decidió poner la casa en venta. “Vinieron a levantar las cosas y todavía se tomaron el lujo de insultarnos, humillarnos y yo como no quería hacer más grande el problema me quedé porque mi hija estaba acá con nosotros. Lo único que pido es que por favor que se haga justicia porque sino la voy a tomar yo por mis propias manos,” finalizó la mujer.