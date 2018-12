Intervino el INADI en el caso del Colegio Santa María

En diálogo con FM Pacífico, Alvaro Ulloa, titular del INADI en Salta, dijo que “el colegio vino con una postura que a mí en particular me alegró, ya que reconocieron que se habían cometido errores tanto de parte de los chicos como de parte de ellos y que se daban cuenta de que debieron haber generado un espacio de diálogo importante para salvar este tema”. Agregó que “le abrirán la puerta a los cuatro chicos a los cuales se les había negado la inscripción para el año que viene y desean que sigan en el colegio para terminar su quinto año”.

Más adelante, Ulloa precisó que otro de los puntos considerados en la audiencia conciliatoria, tuvo que ver con un compromiso del Colegio Santa María en avanzar en una capacitación en todo el cuerpo docente, en temas relacionados a la discriminación, haciendo fuerte hincapié en todo lo que sea inclusión y diversidad.

Ahora, explicó, resta esperar que los padres analicen esta oferta y ver si les interesa volver a inscribir a sus hijos en el Colegio.

Ulloa dijo en la entrevista, que “el tema fue muy mediático acá en Salta y en medios nacionales pero cuando hay menores involucrados es necesario tener mucho cuidado”. Además, en referencia a este caso, opinó que "se estaban diciendo muchas cosas que no eran ciertas, como por ejemplo que habían echado a un chico por su orientación sexual y esto no era cierto".











El pulserazo

Organizaciones sociales convocan a un “pulserazo” contra la discriminación para mañana, a las 10, frente al colegio Santa María.

Al respecto, el titular del Inadi en Salta señalo que “si la gente quiere manifestar pacíficamente y no rompe, no tengo problemas en que lo haga. Prefiero esto antes de salir que salir con una medida de “no, esto está prohibido hacerlo” y que termine explotando por otro lado. Lo que sí me gustaría que dentro de lo posible no hayan hechos de vandalismo que no tengan nada que ver con la protesta”.