Penitenciario denunció a su jefe por estafa en la compra-venta de una camioneta

Traicionado en su buena fe, un agente del Servicio Penitenciario, identificado como Osvaldo Ríos, denunció penalmente por estafa a su ex jefe, Lucas Sivila, a quien según consta en el acta policial 863/18 del 18 de marzo, le entregó más de $100 mil pesos como parte de pago de una camioneta Chevrolet Spin, que actualmente no se encuentra en su poder.

Ríos, en diálogo con InformateSalta, explicó que todo ocurrió en septiembre del 2017, momentos en que acordó de forma verbal la entrega del vehículo a cambio de $140 mil y el pago de las cuotas restantes del crédito prendario.

Foto ilustrativa

En un principio, según detalló, desembolsó 45 mil pesos que le habían solicitado como adelanto para cumplir con las cuotas atrasadas y hasta enero completó 103.500, con el dinero de la venta de su auto Renault Clío. Sin embargo, por la relación de confianza y amistad que existía, no le exigió ningún comprobante.

No obstante, nunca imaginó lo que pasó el 15 de marzo. Ese día, el vendedor, según contó Ríos, utilizó un duplicado de la llave para llevarse la camioneta que se encontraba estacionada en el playón del penal, argumentando que no había cumplido con lo pactado.

Desesperado, consiguió el monto que restaba y fue a la casa del vendedor para retirar la camioneta y llevarse todos los papeles. Sin embargo, no quiso atender su reclamo y lo envió a hablar con un abogado.

Al verse estafado, realizó la denuncia correspondiente en la fiscalía nº 2 de Orán. “No solo me estafó a mi con la camioneta, yo tengo tres denuncias de otra gente, que están ahí en el Servicio y que no quieren hablar por el hecho de que él es jefe”, comentó.

Luego fueron a un proceso de mediación, pero tampoco hubo resultados. “Fue a seguir mintiendo diciendo que ellos me alquilaban la camioneta a mi y que por eso me la quitaron porque yo no les pagaba, pero yo tengo la llave original, con el cierre centralizado, y ellos nunca hicieron la denuncia de que devuelva la llave. Yo no le robé nada a nadie, a mi me estafaron”.







Por último, denunció que en la jefatura intentan ocultar los hechos. “A mi me contestó el director general por una nota que no podían hacer nada, ellos están contentos con que los jefes anden estafando por ahí, todo el mundo en el servicio sabe que le compré la camioneta, yo lo que quiero es que me devuelvan lo mío, me quedé sin nada, sin plata, sin vehículo, sin nada”, lanzó.