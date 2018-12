Thelma Fardín: "No fue mi responsabilidad, el delincuente es él"

Un día después de que lo hiciera Juan Darthés, el actor a quien denunció (pública y judicialmente) de haberla violado a sus 16 años, Thelma Fardín concedió su primera entrevista televisiva desde su acusación. "Lo que está pasando excede mi caso", dijo la actriz en diálogo con Verónica Lozano en el programa Cortá por Lozano, destacando el enorme alcance que encontró su valentía de lograr contar lo que debió sufrir en mayo de 2009. "Hice ese video para protegerme del después; jamás imaginé este nivel de repercusión", confesó.

Fardín explicó por qué tardó casi una década en dar a conocer lo que habría ocurrido en la habitación del hotel de Nicaragua que ocupaba Darthés: "Lo sanador es hacerlo en el momento que uno quiere, que (las víctimas) no estén obligadas —resaltó—. Yo no me siento nadie para decir '¡Hablá!', pero desde mi experiencia fue sanador".

Además, Thelma confesó qué sintió cuando supo que Darthés había dado una entrevista, "esta movida", como la llamó: "Colapsé. No podía creer el no límite, cómo una persona podía llegar a ese extremo…". Le aconsejaron que no viera el reportaje; igual lo hizo. Y dio entonces su visión sobre la declaración del actor, que es "la lógica del machismo y el patriarcado" por haber dicho, entre otras cosas, que fue ella quien se metió en su habitación: "Necesita ponerme en la escena. A lo mejor tiene miedo de que haya una cámara". Consideró que con sus dichos (como acusarla a ella de haberse "insinuado"), el actor "completa la planilla de las personas que hacen este tipo de cosas", "es de manual".





Habló entonces de que a las víctimas se les endilga la responsabilidad de la violación. "Si le está pasando algo, no es mi responsabilidad: el delincuente es él", advirtió la actriz. "Ojalá podamos entender cuál es nuestro lugar, nuestro cuerpo, nuestras decisiones. No decir: 'Ella tocó la puerta…'. ¿Qué estás diciendo con eso?".

Y en ese sentido, avisó: "Las preguntas no deberían ser a mí; las preguntas deberían ser a él. Yo tenía 16 años. En eso, no se puede ni empezar a hablar". También reparó sobre la frase de Darthés: "Si esto fuera cierto, el primero en matarme soy yo". "Es terrible porque yo sé que eso es cierto", dijo Fardín. Y recordó qué le dijo el actor al día siguiente: "Adonde vayas, vení conmigo porque siempre vas a tener trabajo". Nunca más lo vio. Aunque hace unos meses creyó haberlo cruzado en la calle: "Me paralicé. Y ahí dije: 'Si esa persona tiene el poder de paralizarme, más aún tengo que hacer algo'".





Pero, ¿no regresaron en el mismo avión, con ella sentada a su lado, con total "normalidad", como relató Darthés? No: él viajaba en business, y el resto del elenco en clase económica. "¿Somos todos tan enfermos? —preguntó Thelma, parafraseando al actor—. No, vos".

La actriz —hoy con 26 años— no solo tardó en dar a conocer públicamente lo que habría ocurrido en aquella habitación: su familia recién lo supo "a principios de este año". "La mató", recordó, sobre la reacción que tuvo su mamá. Al principio solo se lo contó a "otras compañeras" de Patito Feo que tenían su misma edad. "(Ahora) me llamaron todos mis (ex) compañeros para decirme que no se habían dado cuenta estando ahí, conmigo, en la gira. La responsabilidad ahí era de los adultos, era de él. Nosotros éramos pibes".





Por eso eximió a todo el elenco (que estaba conformado por adolescentes) de cualquier tipo de responsabilidad con lo sucedido. "Muchos me piden perdón por no haberlo visto, pero no se puede culpar a nadie. Esta personalidad (la de los violadores) no va con un cartel de 'Perverso'. Yo tampoco lo imaginaba de él, no hay manera, no es posible…".

A Fardín la sorprendió un concepto que le escuchó a Darthés al terminar aquella gira por distintos países de Latinoamérica. "Me encontré con él diciendo: 'Me sentía un pibe más'. No hace falta decir que ahí estaba el problema. No lo eras. Este tema dispara mil aristas". Y reparó en la esposa y los dos hijos del ex protagonista de Simona: "A mí también me duele pensar en cómo lo está viviendo su familia. Pero si lo pienso fríamente, lamentablemente no es mi responsabilidad".





En breve comenzará la instancia judicial. "Claro que (el abogado Fernando) Burlando mete miedo —admitió—. ¿Cómo hacemos para ir contra esa estructura? Pero tengo la verdad y eso es demoledor. Y estamos juntas. Cando él declara 'esperemos los tiempos de la Justicia', me parece que la sociedad no está esperando los tiempos de la Justicia. Necesitamos hablar".

"¿Qué le dirías a la Thelma de los 16 años?", la consultó la conductora. "No hay manera, no hay consejo posible. Realmente creo que estábamos en otro momento", consideró, y explicó que la acusación de Calu Rivero a Darthés, a fines de 2017, más la de otras dos actrices que también lo hicieron, la incentivó a realizar la denuncia: "Tengo que hacer algo con esto, me dije". Y a partir de aquí, de su testimonio, otras actrices empezaron a narrar sus traumáticas experiencias, como María del Cerro. "Era algo que estaba muy latente, y esto fue una punta de lanza".





"Hace un año puedo decir que soy mujer; antes, era un proyecto de mujer. Ahora, tengo una mirada", confesó Thelma.