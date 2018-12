Michetti en Cachi: Analizó la disputa entre privados y comunidades originarias por tierras

La vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, arribó esta mañana a Salta para reunirse con la Asociación de Propietarios de los Valles Calchaquíes. De la reunión participó el diputado nacional por Cambiemos, Martín Grande. El motivo del encuentro fue las anomalías que sufren numerosos privados de la zona ante los reclamos de tierras de supuestas comunidades aborígenes desde el 2010.

“Es algo muy importante, porque Michetti está en la zona, escucho los comentarios, el padecer de toda esta gente que desde antes del 2010 viene batallando sobre esta gran injusticia” indico el legislador nacional en el programa De Buena Fuente de la periodista Marcela Jesús por FM Profesional.

Grande indicó que se debe dejar de prorrogar la ley que permite los desalojos en tierras habitadas por indígenas. “A nivel nacional el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) entregó personerías jurídicas a troche y moche, como pasa en San Lorenzo con los Lules que se quieren quedar con tierras privadas” explicó.

Ante este conflicto que para el diputado nacional atenta contra el derecho a la propiedad privada, es que se logró que Michetti participe de una reunión junto a gente del PRO y de la producción de Periodismo para Todos.

“No hay que prorrogar más la ley hay que hacerla cumplir para que los realmente sean originarios tengan derechos sobre tierras y los estafadores vayan presos. Hay una cantidad tan grande de estafadores de simuladores que es impresionante. El año que viene no se puede seguir prorrogando hay que hacerla cumplir, la ley no es mala es buena, identifica perfectamente que es una comunidad…” agregó Martín Grande.

Por último, indicó que de ser necesario entregar una tierra que está en manos de privados, es el Estado quien tiene que expropiar para entregarla a la comunidad.