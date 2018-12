"¿Usted qué haría si fuera violada?", la pregunta de Mirtha Legrand

"Me parece muy fuerte", dijo la letrada Sabrina Cartabia ante la consulta de la conductora de La Noche de Mirtha, que luego le pidió disculpas.

En medio de la enorme repercusión que generó la denuncia de violación de Thelma Fardin contra Juan Darthés, la abogada de la joven actriz, Sabrina Cartabia, fue una de las invitadas a La Noche de Mirtha Legrand. En el programa estuvieron además Mailím Globbo, que denunció que fue víctima de abuso de un cura, la actriz Cristina Tejedor, que fue abusada, y los periodistas Eduardo "Tato" Young" y Hugo Alconada Mon.

Los casos de violación fueron el eje del programa, y sobre el final Mirtha Legrand le hizo una pregunta a Cartabia que la descolocó. "¿Usted que haría si fuera violada'", le preguntó la conductora, que sorprendió a la abogada con su consulta.

"Ay Mirtha... me parece que es una pregunta muy fuerte, no puedo responderla. Es una experiencia tan fuerte, que te cruza con tal intensidad, que no se puede hacer una respuesta hipotética. Se lo evalúa en el fuero interno de cada mujer y con la circunstancias", le contestó la abogada.

Enseguida la conductora le preguntó si le había molestado la pregunta, a lo que la abogada le respondió que no. "No fue hecha con malas intenciones, son esas cosas que pregunto yo", aclaró la conductora. Más tarde le pidió disculpas por la fuerte pregunta que le hizo y le dijo que "le salió del alma". "Cuando una viene a lo de Mirtha sabe que viene a lo de Mirtha", le respondió la abogada, sobre el incisivo estilo de la conductora.

"Queríamos evitar que Thelma fuera revictmizada"

En otro tramo de la entrevista, la abogada calificó como "un acto muy valiente" a la denuncia de Thelma y explicó que se trató de "un proceso largo" hasta que se decidió a hacer pública su denuncia, la semana pasada, con el respaldo del colectivo Actrices Argentinas.

"Ella estaba muy decidida, pero había que encontrar la forma de hacerlo, porque queríamos evitar que fuera revictimizada. Es una tecnología que se utiliza para garantizar el silencio, que a su vez se usa para garantizar la impunidad", afirmó.