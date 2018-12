Bridoux, juzgada por el homicidio de dos hermanas declaró: “Estoy muerta en vida”

La familia Barba fue la protagonista de una tragedia sin precedentes, en 2008 fueron chocados en la ruta 34 por María Florencia Bridoux provocando un incendio voraz que acabó en minutos con la vida de sus hijas Vanesa y Gisela. Tras diez años de espera la causante, quien estaba prófuga, se presentó en la justicia y dio inicio al juicio; ayer declaró “estoy muerta en vida”.

Frente a la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, dijo que lamentaba lo sucedido hace 10 años, que no fue su intención causar tal no aceptó responder preguntas y se dio inicio a las audiencias. Cabe recordar que las víctimas debieron realizar muchos esfuerzos para que la causa no prescriba por el paso del tiempo.

El primero en declarar fue Orlando Barba, padre de las jóvenes de 14 y 21 años fallecidas. Fue un testimonio muy emotivo pues relató que cuando detuvieron su marcha sobre la ruta nacional 50 ante un control de Gendarmería Nacional fue embestido de atrás por el vehículo guiado por Bridoux.

“Papá me estoy quemando” le habría dicho una de sus hijas tras el siniestro donde también resultó gravemente herido junto a su esposa. “Lo único que quiero es justicia” enfatizó.

Se espera para hoy que varios testigos aporten información respecto al trágico suceso, que según consta en algunas actuaciones la acusada manejaba en estado de ebriedad. Bridoux acusada de homicidio culposo en perjuicio de Vanesa y Gisela Barba y por lesiones culposas en perjuicio de Orlando Barba y su esposa Alicia Gómez.