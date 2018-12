Desde SAETA aseguran: “el documento de consulta es tan legal como la audiencia pública”

Ante un nuevo incremento en el boleto de colectivo, desde la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT), mediante resolución publicada en el Boletín Oficial se formalizó la convocatoria a una consulta con documentos sobre las finanzas de SAETA.

El Documento de Consulta se encuentra disponible para tomar vista en la sede de AMT ubicada en calle Santiago del Estero N° 2.245, 4.º piso, oficina 28, de 8 a 14 horas. Estará disponible hasta el miércoles que viene y se podrán sacar fotocopias que deberán ser pagadas por los interesados. A su vez, se podrá presentar en ese mismo lugar todas las observaciones, opiniones y comentarios referidos al documento que se somete a consulta, acompañando la prueba documental que estimen pertinente.

La defensora del Pueblo de la ciudad de Salta, Frida Fonseca, a través de un medio radial, manifestó que el mecanismo implementado no es legal y que anula la posibilidad de un debate público.

Ante estas manifestaciones, el gerente General de SAETA, Claudio Juri, aclaró que es una información errónea. “Hay cosas que son importantes aclarar porque ella asegura que el mecanismo que utilizamos no es legal. En la ley de creación de Saeta, se define como obligatoriedad dos formas posibles para presentación y consulta, por un lado está la audiencia pública y por otro lado el documento de consulta”, sostuvo.

De acuerdo a lo señalado desde la empresa, en este caso se optó por el documento escrito porque se interpretó que es la mejor manera para que los interesados se acerquen a AMT, donde están hechas todas las presentaciones, analicen los números, hagan sus consultas y luego tengan una respuesta. En cualquiera de los casos, no es vinculante.

“También escuché que se dijo que hay 8 millones de pasajeros, pero eso no es posible. Nosotros hablamos de 8 millones de viajes pagos mensuales. Tenemos entre 15 y 16 viajes mensuales, de los cuales el 50% tiene el beneficio de la gratuidad del 100%, y el resto son los pasajeros que pagan”, indicó.

Juri consideró que Fonseca intenta explicar algo cuando ni siquiera leyó el documento de consulta. Me parece que primero debería hacer analizado los números para después criticar qué le parece mal o bien.

En una entrevista por FM Aries, Fonseca dijo: “Todavía no he accedido al documento de consulta” y cuestionó “cuál es la verdadera recaudación. Las empresas no solo cobran por boleto sino por los kilómetros recorridos”

Frente a este cuestionamiento, el gerente manifestó: “Con SAETA no hay mucha ciencia, teníamos tres fuentes de ingreso, los subsidios nacionales, los provinciales y lo que se recauda con la venta de boletos. Nación eliminó el subsidio nacional, con lo que se nos fueron 1.400 millones de pesos al año”.

Frente a este panorama, la empresa de administración de transportes readecuó el sistema tras realizar un estudio de línea por línea Se quitaron algunos kilómetros que no eran tan funcionales para minimizar gastos. Por otro lado, la Provincia incrementó el monto del subsidio y se aumentó racionalmente el precio del boleto.

El próximo aumento entraría en vigencia el 1 de Enero, donde el boleto pasaría a costar $15. A partir de allí, aumentará $1 por mes.