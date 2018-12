Durante el fin de semana se confirmaron 8 nuevos casos de salmonella en Salta

En los últimos cuatro meses 38 salteños fueron diagnosticados con salmonella, los 8 últimos fueron confirmados durante el fin de semana. Así lo indicó la Coordinadora de Epidemiología, Griselda Rangeón.

“Desde septiembre la provincia ha recibido notificaciones de establecimientos de salud públicos, hemos tenido hasta el viernes 30 casos desde el mes de septiembre a la fecha. Y este fin de semana se nos agregaron 8 casos más,” dijo a FM Profesional.

En este sentido, indicó que las muestras fueron tomadas durante la semana pasada en pacientes de San Lorenzo, Campo Quijano, Cerrillos, Moldes y Capital y positivos para salmonella paratyphi.

“Es una bacteria que provoca dolor de cabeza, malestar general, inapetencia, a lo que se le puede sumar una fiebre alta de más de 39º, que va a ser persistente, dura por general más de 36 horas y que puede o no estar acompañada de diarrea o vómito. Estos pacientes, los que nosotros tenemos notificados, han cursado con diarrea y esta salmonella está relacionada con la ingesta de alimentos,” explicó.

Asimismo, descartó que se trate de una bacteria que se encuentre en el agua debido a que los casos no se encuentran concentrados en un solo lugar. “Por lo general la presencia de salmonella la estamos asociando a la ingesta de alimentos, donde no se han tomado las medidas de prevención adecuada o que no estaba seguro,” aseveró.

Para evitarla, la doctora recomendó una buena higiene de manos durante la manipulación de alimentos, no lavar los huevos antes de guardarlos en la heladera sino recién al momento de la cocción (la salmonella está presente la cáscara), evitar consumos de alimentos que contengan huevos crudos o poco cocidos como así también picar carne y verduras en la misma tabla.

“Otra cosa es importante es cocinar bien los alimentos, completamente por arriba del 71º, tienen que estar las carnes rojas bien cocidas y también tenemos que descongelar los alimentos en heladera y que después no podemos recongelar, no podemos dejar las preparaciones más de una hora a temperatura ambiente, sobre todo ahora en verano,” aseguró.