Pesaba 207 kg, no se pudo hacer una tomografía por su peso y falleció

El fallecimiento de un joven obeso en la ciudad en Salta dejó abierta una preocupación para las personas que sufren su condición, dado que tras un accidente no pudo realizarse una tomografía que le solicitaron, debido a que los tomógrafos de Salta no pueden soportar el peso para proceder al estudio.

Rocío es la hermana del joven fallecido, quien en diálogo con Radio Vos explicó lo ocurrido: “El viernes 7 de diciembre a las 11 horas aproximadamente, él tiene un nuevo accidente de tránsito y lo trasladan de urgencia al Htal. San Bernardo donde los médicos piden con urgencia una tomografía computada porque, a simple vista, solamente presentaba un corte pequeño en la cabeza”.

Sin embargo, en la búsqueda de un tomógrafo, se dieron con la situación que “lo que hay en Salta son para personas que llegan hasta los 130 kilos”. El paciente en cuestión pesaba 207 kilos, según su hermana.

“Comenzamos la búsqueda en el sector privado, pero ni en el sector público o privado hay un tomógrafo (que soporte tal peso), si sufrís de obesidad no entrás”. Si bien se pensó en algún momento llevarlo a otra provincia, a probar suerte con otros tomógrafos, los médicos descartaron la idea debido al estado del muchacho, quien finalmente falleció el sábado.







La explicación

El director de Tomografía Computada, el doctor Manuel Quintana, dio una explicación sobre el porqué de esta situación. “Cuando un paciente necesita una tomografía, se lo acuesta en una camilla que tiene un soporte, pero esa camilla tiene una base deslizable que corre sobre rieles, hacia dentro del “aro” donde se realiza el estudio”, manifestó a Radio Vos.

Sin embargo “cuando la persona es pesada, cuando el soporte comienza a deslizarse, se descarrilla y no puede entrar, no puede realizarse el estudio”, aclaró. En su conocimiento, agregó que “arriba de los 220 kilos no hay camillas que puedan aguantar” el peso para el estudio.