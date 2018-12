Una mujer y sus dos hijos viven en una carpa en zona sudeste, necesitan ayuda

En la zona Sureste, casi llegando a Cerrillos, donde se entregaron lotes recientemente, vive Romina, una joven madre que lucha diariamente para poder brindar una mejor calidad de vida a sus hijos. Sin embargo, el único ingreso económico que tiene es la asignación de los niños.

La mujer y los dos menores, de 3 y 6 años, viven en una carpa, rodeados de barro cada vez que llueve ya que el terreno está desnivelado y se inundan.

“Mi hijo tiene epilepsia focal idiopática, tiene convulsiones de noche. Solo vivo con la asignación de los dos, vivo con $2000 por mes, no puedo comprar ni un poco de bloque, pido a la gente que me ayude para poder armar algo, poner una cocinita”, dijo la mujer.

La cocina que tienen es un bracero, “cuando llueve y hay mucho viento no puedo cocinar para mis hijos. Necesito ayuda lo más pronto posible, no sé cómo voy a pasar la navidad. No me puedo mover porque no puedo perder el único terreno que tenemos, es el único lugar para vivir que tenemos”, contó Romina.