VIDEO: Motochorros arrastraron 15 metros a una maestra: se salvó de milagro

“Si no hubiera tenido el casco puesto no sé si la cuento. Menos mal que no iba con mi hija". En su relato hay algo de alivio en medio de la onda expansiva que aún la invade tras el momento de terror sufrido este lunes en una avenida de la capital de La Rioja. La víctima, Patricia Maldonado, muestra las heridas, son quemaduras en casi todo el cuerpo por el roce con el asfalto, producto del ataque sufrido cuando iba en su moto y dos motochorros la arrastraron por el piso.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad ubicadas sobre la avenida Coronel Montes. Ocurrió durante la mañana. Patricia iba en su moto cuando otra moto con dos ocupantes se le puso a centímetros y una mujer, que iba de acompañante, le manoteó una mochila.

Esto provocó que la víctima perdiera el control del vehículo y cayera. No sólo sufrió el golpe, durísimo. Alcanza con ver las fotos que ella misma se sacó para entender que las quemaduras fueron múltiples producto del arrastre que se prolongó por unos 15 metros. "Es un bolso con tiras de cuero, no se cortaron y por eso me llevó colgada", detalló la maestra.

"Estoy bastante dolorida y con mucha bronca. Estoy con quemaduras, vendada desde la cintura hasta los hombros", contó a la prensa de La Rioja.

El comisario Miguel Sánchez confirmó que una pareja fue detenida por el ataque a Maldonado. También se dio con todo lo que le habían robado.



Por orden del Juzgado N° 2, a cargo del doctor Héctor Daniel Barria, en la casa de los delincuentes se secuestró una motocicleta marca Yamaha YBR 125cc, de color gris, y $ 4.325, entre otros elementos.

Los detenidos son Adam Luciano Albornoz Agüero, alias "Toty", de 22 años, una menor de 17 años, que aparece en el video de remera azul arrastrando a Maldonado.

“La gente que trabaja con dignidad está totalmente desprotegida”, se lamentó Patricia, quien había salido de su casa justamente para ir a retirar plata del cajero.