Tras el dramático rescate de una salteña, se conocieron más víctimas

Una ex pareja del agresor de Villa San Antonio reveló un entramado oscuro de golpes, amenazas y alcohol. “Una vez llegó borracho, me golpeó y me punteó con un cuchillo”, comentó.

Luego que una joven salteña lograra escapar del infierno al que era sometida por su pareja en una casa de Villa San Antonio, a través de una nota que dejó en la rendija de una ventana, se conocieron nuevas denuncias en contra del agresor, quien quedó detenido.

Una ex pareja del sujeto, en diálogo con InformateSalta, reveló el calvario que vivió cuando solo era una adolescente. “Por irme con él me peleé con mi familia, estuve juntada con él pero me separé por los hechos de violencia, siempre fue violento, y después estuvo metido en tema de venta de drogas”, afirmó.

La joven comentó además que sufrió agresiones físicas y verbales. “Fueron un montón de veces, la primera vez que él me golpeó fue en el 2013, recién había tenido a mi hija, estaba internada, y estábamos viviendo en mi casa, y él llegó borracho me golpeó y me punteó con un cuchillo”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que le realizó al menos tres denuncias por violencia de género. “Siempre me decía que me iba a golpear si me veía con otra persona, era una persona celosa. Es una persona conflictiva, problemática, más estando borracho, pero cuando estaba sano, era muy diferente, conmigo no era así, tenía dos personalidades”, dijo.

Además agregó que la situación se repitió con otras parejas. “Él era una persona agresiva con todas las novias, incluso tenía otra chica que siempre la golpeaba, siempre”, manifestó.

No obstante, defendió a la familia del agresor. “No son violentos, la tía de él siempre me defendió, la vez que me quiso golpear siempre salió en mi defensa incluso ella lo corría de su casa”, comentó.

Por último, sostuvo que goza de cierta impunidad. “Cuando yo me separé, ahí empezó a caer preso, se lo llevaban y lo soltaban al otro día”, finalizó.