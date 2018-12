VIDEO: Marcha de mujeres en contra la violencia sexual en Salta

En el marco de la marcha realizada en Plaza 9 de Julio contra las empresas de turismo estudiantil que promueven la cultura de la violación y el encubrimiento, Agustina, una de las organizadoras, en diálogo con InformateSalta, explicó que tras el testimonio de abuso de Thelma Fardín se destapó la olla y empezaron a salir millones de testimonios no solo de abusos, sino de otro tipo de violencia también.

En vista de ello, contó que armaron un grupo que además de proporcionar el acompañamiento amistoso y la solidaridad entre las mujeres y entre el colectivo disidente también busca dar apoyo psicólogico para las víctimas que quieran llevar la causa por vía jurídica.

En el caso puntual de las empresas estudiantiles, remarcó que desde su inicio siempre han apoyado y fomentado la cultura de la violación. “Ahora en particular estamos contra la empresa Travel Rock que tiene un par de casos de denuncia contra sus coordinadores, vamos a hacer un escrache”, sostuvo.

No obstante, reconoció que hay víctimas que no se sienten listas para hablar o por ahí quieren hablar y desahogarse simplemente y no llevarlo por la vía jurídica. “Queremos que sepan que acá van a encontrar un grupo que le va a dar toda la contención en todo sentido, acompañamiento amistoso, y contención jurídica", reiteró.

Por último, señaló que la justicia es patriarcal y “nunca tira para el lado de las víctimas”, sino que la revictimiza. “Las vuelve a violentar y siempre ampara a los violadores, proxenetas, femicidas”, concluyó.