Sáenz: "Mi idea es que una mujer me acompañe en la fórmula para la Gobernación”

De a poco se aproxima el 2019 y los argentinos se preparan para ir a las urnas, en unas elecciones trascendentales para la provincia como para el país. En ese sentido el intendente de Salta Capital, Gustavo Sáenz vio como algo positivo que una mujer pueda acompañarlo en una eventual candidatura o que lo suceda en su cargo.

En una entrevista que brindó al programa El Acople, Sáenz consideró: “Me encantaría que una mujer me suceda en la Municipalidad de Salta y de hecho mi idea es que una mujer me acompañe en la fórmula para la Gobernación”.

Del mismo modo analizó que “si logramos avanzar sobre la candidatura, creo que sería importante que una mujer me acompañe (…), se debe entender de una vez por todas el rol de la mujer”.







Con respecto a la paridad de género que se busca implementar en las listas que compiten durante las elecciones, el jefe comunal lamentó que la meta no se cumpla, argumentando que “el 50% de hombres y mujeres en las listas no existe realmente” porque a los cargos siempre se los llevan los que terminan primero y son hombres.

Sáenz recordó que en el armado de listas en las cuales él participó, siempre primó la voluntad de equiparar la cantidad de postulantes entre ambos sexos, puesto que “es lo que corresponde”, según justificó. Finalmente aseveró que “en este Concejo Deliberante y también con las listas que presentamos tenemos mayoría de mujeres".