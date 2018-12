Por primera vez, una mujer presidirá el COPAIPA

Se trata de la Ing. Marianela Ibarra, quien resultó electa por unanimidad para conducir la institución durante el periodo 2018-2019. Dijo que el objetivo es implementar la firma digital. “Es un honor que me hayan elegido”, dijo

Luego de 57 años, finalmente una mujer presidirá el COPAIPA (Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales Afines).

Se trata de la ingeniera Marianela Ibarra, que resultó electa por unanimidad, para el periodo 2018-2019. “Es un desafío tremendo, no me lo esperaba, pero la verdad que es un honor que me hayan elegido para poder conducir el Consejo”, sostuvo en FM Profesional.

Sobre los objetivos, señaló que la idea es terminar de equipar el edificio y sumar la firma digital a la presentación de planos por esta vía. “Esperamos que en marzo o abril lo tengamos listo. En 2018 renovamos todo el sistema informático y está andando bastante bien”, sostuvo.

Cabe destacar que de los 16 miembros que conforman el Consejo, solamente hay tres mujeres.