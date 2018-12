Corazón de acero

"Cuando me desperté, estaba acostado en un hospital. Me había dado un paro cardiorrespiratorio. Rodeado de médicos. Recuerdo que sentí una electricidad en mis piernas. Al tiempo, parte de mi brazo, dormido. De pasar hacer un simple chequeo médico, a la lista de espera en el Incucai. Mi vida corría riesgo y necesitaba un donante de corazón y pulmón. Luego, la recuperación, conocer a mi mujer y cuando parecía salir a flote, le toca a ella un tumor. Había jugado toda mi vida, llevando una rutina sana y de repente estar postrado. Lo que si me llamó la atención, es que mientras fui futbolista, siempre tuve gente a mi alrededor, pero cuando estuve enfermo, y en los malos momentos, muy pocos, casi nadie diría.”

Carlos Russo olía el césped y corría sin detenerse. El balón golpeaba su frente y su goce parecía no tener fin. Inferiores en Juventud Antoniana. Unos años después llegó su debut a Primera División. Después Central Norte, Gimnasia y Tiro. Joven, atlético, disciplinado. Amante de los deportes, por ende recibido de profesor de Educación Física. Una sonrisa natural, un lenguaje correcto, un camino por diestra.











Cuando el sol parecía devolverle la sonrisa cada día, vinieron las tormentas. Casi como maldecidas. De estar en el mejor de los escenarios, a estar en el peor. Había apretado puños para compartir la alegría de los goles y los triunfos y luego apretar los mismos, para tomar las sábanas de una cama que sería respaldo ante tanto dolor. Pero de acero estaba hecho el hombre. Vinieron huracanes y se mantuvo de pie. Había sido trasplantado con éxito. Supo vivir por sí mismo y con lo ajeno. Estuvo la muerte cara a cara y la supo eludir, sin faltas ni tarjetas, con cabeza levantada y pelota al pie.

Siempre supe que su tenacidad, esas agallas que todo atleta posee, ayudaron para su notable recuperación. Las experiencias vividas lo hicieron inmortal. Invencible. Campeón del mundo sin medallas. Hoy el cielo se despejó. Late con música, en compañía del amor de los buenos, con una bendición en camino. Respira el mejor de los aires, viaja, entrena, vive, enseña. Ejemplo en vida, hombre de bien y valentía digna de honores vitalicios.

Por Nicolás Cortés para InformateSalta