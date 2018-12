Signo por signo, cómo será el 2019 para cada uno de ellos en salud, dinero y amor:

Aries: Predicciones 2019

Las personas que nacen bajo este signo son caracterizados por su energía y vitalidad. Es una persona con mucho empuje, es independiente y entusiasta; aunque a veces un poco imprudente y precipitado. Aries representa el nacimiento y realización, también es muy extrovertido y aventurero con mucha fuerza de voluntad. Son optimistas y gracias a esto superan obstáculos con facilidad.

La frase para todo el 2019 es: Yo soy

- Salud

En el terreno de la salud, para principios de año se observan ciertos problemas originados por la mala alimentación que el organismo ha recibido durante algún tiempo.

Se recomienda no excederse demasiado y sobretodo tratar de dormir el tiempo que el cuerpo necesita para reponerse satisfactoriamente y poder estar tranquilo para realizar tus diversas actividades.

- Dinero

Puedes tener muchos gastos, debes ahorrar y controlar tu bolsillo. También será el año adecuado para iniciar tu propio negocio. A mediados de años recibirás buenas ganancias en tu trabajo y también recibirás una noticia importante que te hará feliz.

-Amor

Cambios importantes, este año deberás abrir bien los ojos y no te dejes llevar por las pasiones desenfrenadas. Piensa bien antes de dar un paso. Llegará a tu vida que te comprenderá pero mucho ojo, no dejes pasar esa oportunidad que tanto has esperado. La impulsividad que te caracteriza te puede jugar una mala pasada.

Tauro: predicciones 2019

Un tauro es paciente, persistente, decidido y fiable. A un tauro le encanta sentirse seguro, tiene buen corazón y es muy cariñoso. Les gusta la estabilidad, las cosas naturales, el placer y la comodidad. Los tauro disfrutan con tiempo para reflexionar y les encanta sentirse atraído hacía alguien.

La palabra para todo el 2019 es: Yo tengo

-Salud

Cuida tu garganta y tu peso, así que es necesario que comas saludablemente, aumenta la frutas y verduras en tu dieta. Se recomienda tomar abundantes líquidos para evitar problemas con los riñones.

Cuidado con renegar y estresarte sin razón alguna, ya que esto te podría ocasionar problemas gastrointestinales.

-Dinero

Evita los gastos innecesarios, esto te podría ocasionar problemas económicos durante todo el 2019. Lleva un control de tu dinero para que alcances la prosperidad absoluta y cumples todas las metas que te tienes planeadas.

-Amor

El amor florecerá en tu vida, recibirás una excelente noticia de la persona que tanto te ama y te llenará de alegría toda tu vida y entorno.

Si estás soltero, entonces tranquilo, llegará el amor de tu vida y podrás disfrutar del amor a plenitud.

Géminis: Predicciones 2019

Los géminis tienes una gran adaptabilidad y versatilidad. Las personas que nacieron bajo este signo son intelectuales, elocuentes, cariñosos, comunicativos e inteligentes. Tienen mucha energía y vitalidad. Les gusta hablar, leer, hacer varias cosas a la vez. Además, disfrutan con lo inusual y la novedad. Cuánto más variedad en su vida, mejor.

La palabra para todo el 2019: Yo pienso

-Salud

Aleja de tu vida a esas personas con mala vibra, ya que te generan energías negativas, despídete de todo lo que te hace daño y desequilibrio emocional.

A la mitad del año, en realidad no se observan grandes trastornos en el ámbito físico pero al parecer has entrado en una fase depresiva debido a diversos problemas que no has podido resolver satisfactoriamente.

Es necesario que tomes cartas en el asunto pues de otra manera estarás contribuyendo tu mismo a crearte otro tipo de problemas.

-Dinero

Estarás recargado de mucha energía positiva y debes concentrarte en tus metas. Se presentaran nuevos proyectos, pero es necesario que analices cada uno de ellos para saber cuál es el que más te conviene.

Si no tienes trabajo, tranquilo a mitad de años encontrarás el trabajo de tus sueños, así que no desesperes.

-Amor

En todo lo concerniente al amor, en los primeros meses del año, al parecer tus múltiples actividades te impiden lograr que se dé una buena relación.

Desde hace tiempo has venido saliendo con algunas personas pero las mismas circunstancias han impedido que tu constancia sea la óptima.

Lo que no se puede pasar por alto es que ya sientes realmente ganas de formalizar algo pero no te atreves con los prospectos con los que ahora cuentas.

Cáncer: Predicciones 2019

Un cáncer es emocional y cariñoso, protector y simpático. Las personas que nacen bajo este signo tiene mucha imaginación e intuición. Sabe ser cauteloso cuando hace falta. Les gusta su casa, el campo, los niños. Le gusta disfrutar con sus aficiones y le gustan las fiestas. A un cáncer también le gusta el romance.

La palabra para todo el 2019: Yo siento

-Salud

Cuida mucho tu estomago, evita renegar y cuida tu alimentación o sino tendrás que lidiar con la gastritis, así que es buen momento para tomar consciencia y cuidar más de tu salud.

-Dinero

En todo lo relacionado con la economía y la vida laboral, al parecer hay un excelente comienzo de año en donde las cosas marchan favorablemente para todos, pero debes de tener cuidado con las opiniones de otros que mas que aportar algo, lo único que persiguen es desprestigiar y sacar fuera de balance a las personas como tu que han hecho un gran esfuerzo por llegar al lugar donde se encuentran.

-Amor

Si tenes pareja y no están en buena situación, entonces este año será ideal para lograr la reconciliación y retomar la vida familiar que tanto adoras.

Si estás soltero, entonces es probable que te reencuentres con personas del pasado y revivirás momentos intensos que te harán tomar una decisión.

Leo: Predicciones 2019

Un Leo es generoso y bondadoso, fiel y cariñoso. Es creativo y entusiasta y comprensivo con los demás. Les gusta la aventura, el lujo y la comodidad. Un leo disfruta con los niños, el teatro y las fiestas. También son muy buenos amantes.

La palabra para todo el 2019: Yo hago

-Salud

Cuidado con tu corazón, así que es necesario que cambies tu alimentación y practica deporte, esto te ayudará a controlar los males que te pueden aquejar.

Pero a mediados del año, deberás tener mucho cuidado con los accidentes pues durante esta etapa estarás muy propenso a fracturarte algún hueso. Esto no lo puedes permitir pues es ahora cuando mas cosas tienes que hacer, muchas de ellas de suma importancia para tu desarrollo personal.

-Dinero

Este año será muy exitoso y cosecharás todo lo que sembraste en años atrás, así que debes enfocarte en tus metas para que logres seguir creciendo profesionalmente.

Esto no te exime de cuidar tu bolsillo, lo mejor es que analices bien antes de realizar alguna compra o inversión.

-Amor

Si estas soltera tendrás muchos pretendientes, pero debes elegir bien a esa persona que quiere entrar a tu vida, además, mucho cuidad por que también se acercarán personas con compromisos, así que aléjalos de tu vida y evita problemas.

Virgo: Predicciones 2019

Modestia, inteligencia y timidez son características de las este signo. Los virgo suelen ser meticulosos, prácticos y trabajadores. Tienen gran capacidad analítica y son fiables. Les gusta la vida sana, hacer listas, el orden y la higiene.

Palabra para todo el 2019: Yo analizo

-Salud

Debes hacer un cambio total a tu alimentación, debes aumentar el consumo de fibras y cereales o sino podrás tener problemas con el colesterol. Practica el Taichí para alcanzar la paz que tanto anhelas.

-Dinero

A mediados del año, es cuando las personas que nacieron bajo el signo de virgo percibirán con mas contundencia los resultados del trabajo realizado hasta ahora. Si ha sabido tomar las decisiones correctas podrá impulsar su carrera profesional muy alto con la aparición de oportunidades que tienden a cambiar su perspectiva radicalmente.

-Amor

Son tímidos, pero muy apasionados. Debes de tener cuidado por que si estás algo retraído, dejarás pasar situaciones importantes y perderás a la persona que más amas. Este 2019 atrévete y conquista a esa persona que tanto te importa.

Libra: Predicciones 2019

Una persona de signo libra es diplomática, encantadora y sociable. Las personas que nacieron bajo este signo son idealistas, pacíficos, optimistas y románticos. Tienen un carácter afable y equilibrado.

La palabra para todo el 2019: Yo mantengo el equilibrio

-Salud

Debes de tener muy cuidado o se presentarán problemas en la zona lumbar, lo mejor que puedes hacer es que te relajes, evites las tensiones en el trabajo y trata de realizarte masajes para descontracturar tu cuerpo y te mantengas relajado.

-Dinero

Este 2019 será el año de los éxitos, así que presta mucha atención a las oportunidades que se te presenten para que logres cumplir tus metas y alcances la felicidad que tanto anhelas.

-Amor

El año 2019 comienza excelente en relación con el amor, si eres de las personas que actualmente cuentan con pareja, este puede ser un período en el que una de tus principales actividades sea pasarla a su lado.

Probablemente se experimenten algunos cambios repentinos de ánimo lo que ocasionará leves discusiones pero no representará nada si logran dialogar sincera y abiertamente.

Trata de no ser tan impulsivo pues en cualquier momento puedes cometer algún error. Unos meses después, las cosas se pueden intensificar un poco mas, al parecer han hecho los dos un gran esfuerzo y ahora más que nunca sienten la necesidad de estar juntos.

Escorpio: Predicciones 2019

Escorpio es emocional, decidido, poderoso y apasionado. Las personas que nacieron bajo este signo tienen mucho magnetismo. Les gusta la verdad, el trabajo cuando tiene sentido. A un Escorpio le gusta involucrarse en causas y convencer a los demás.

Palabra para todo el 2019: Yo deseo

-Salud

El año comienza con algunos altibajos en el terreno de la salud lo que hace necesario que tomes las precauciones adecuadas para que evites las molestias y más con las ITS.

-Dinero

A principios de año, se observan algunos altibajos en tu economía producto de errores de inversión así como un poco de irresponsabilidad de tu parte a la hora de gastar tu dinero. Pero con el paso del tiempo lograrás alcanzar ele equilibro y podrás avanzar en las metas que tienes trazadas.

-Amor

Detestas las mentiras y estas podrían ser la razón por la cual se originarán algunas peleas con tu pareja, así que lo ideal es que se realice un ambiente de sinceridad para evitar que esto dale tu relación amorosa.

Sagitario: Predicciones 2019

Un sagitario es intelectual, honesto, sincero y simpático. A las personas de este signo les caracteriza el optimismo, su modestia y su buen humor. Es un signo muy empático y comprensivo. Les gusta la libertad, viajar, las leyes, la aventura.

Su palabra para todo el 2019: Yo comprendo

-Salud

El sobre peso será tu por enemigo en este 2019. Lo ideal es que cuides tu alimentación y realices ejercicios o sino a lo largo de todo este periodo tendrás problemas con tus pies, piernas y la circulación puede fallar.

-Dinero

En este 2019, una gran oportunidad tocará tu puesta y ese sueño que tienes al fin se cumplirá. Debes ser muy positivo y optimista para conseguir lo que tanto te haz planteado. El éxito te rodeará durante este nuevo año.

-Amor

En cuanto al amor, el año comienza bastante bien, quizá haya por ahí una persona con la que podrás congeniar muy bien. Pero debes de tener cuidado con las actitudes egocéntricas que a menudo demuestras ante cualquier persona. De inicio podemos decir que este prospecto tiene pretensiones un poco más formales de lo que tu estas acostumbrado.

Capricornio: Predicciones 2019

Un capricornio tiene ambición y es disciplinado. Es práctico y prudente, tiene paciencia y hasta es cauteloso cuando hace falta. Tiene un buen sentido de humor y es reservado. Les gusta la fiabilidad, el profesionalismo, una base sólida, tener un objetivo, el liderazgo.

La palabra para todo el 2019: Yo utilizo

-Salud

Este año tienes que tener mucho cuidado con los huesos, así que consume alimentos ricos en calcio, eso te ayudará para que tu salud no se vea debilitada.

-Dinero

El éxito tocará tu puerta. Este 2019 podrás alcanzar las metas que tienes en mente, así que concéntrate y utiliza toda tu energía en vibras positivas para que alcances la estabilidad que tanto anhelas.

-Amor

A inicios de año, las cosas en el ámbito amoroso estarán algo frías. Esto tal vez se deba a la experiencia que has ido adquiriendo a través del tiempo y que ahora hace que pongas en duda a muchos de las personas que se acercan a ti para tratar de formalizar una relación.

Lo mejor es que analices al máximo a esa persona que sientes es el amor de tu vida.

Acuario: Predicciones 2019

Un Acuario es simpático y humanitario. Es honesto y totalmente leal, original y brillante. Una persona de este signo es independiente e intelectual. Les gusta luchar por causas buenas, soñar y planificar para un futuro feliz, aprender del pasado, los buenos amigos y divertirse.

Palabra para todo el 2019: Yo sé

-Salud

A principios de año se tiende a descuidar demasiado el físico por lo que no será raro esperar ciertos problemas con el sistema respiratorio. También se observan ciertas deficiencias en algunos nutrientes que tu cuerpo necesita.

Debes de controlar tu tendencia a dormir en exceso, ya que esto te puede traer problemas en diferentes ámbitos de tu vida.

-Dinero

Debes administrar bien tu dinero o sino tendrás desequilibrios económicos que te generarán problemas, así que lo ideal es que organices todos tus pagos, compras y demás, para llevar el control adecuado de tu plata.



-Amor

Este 2019, el amor tocará tu puerta y no se irá. Disfruta el bello momento que vivirás, además podrás cumplir algunas metas con la pareja que tengas al lado.

Piscis: Predicciones 2019

Un piscis es imaginativo y sensible. Es amable y tiene compasión hacia los demás. Es intuitivo y piensa en los demás. A piscis le gusta estar solo para soñar. Le gusta el misterio y el ridículo. Le gusta perderse.

La palabra para todo el 2019: Yo creo

-Salud

Este 2019 debes tener mucho cuidado con el sobrepeso que puede afectar tus pie, así que lo ideal sería practicar la reflexologia para que alivies todos tus males.

También estarás algo ansioso, así que relájate, cuida de tu salud y todo volverá a su curso.

-Dinero

Este 2019 se concretarán todos los negocios que tienes en mente, el éxito estará de tu lado, así que reúne toda tu energía para atraer las vibras positivas.

-Amor

En este 2019 tienes que analizar todo con respecto al amor, así que evalúa algunas actitudes tuyas y tratar de corregirlas.

Si tienes pareja esta puede ser una época en la que los dos opten por tomar un receso en su relación a fin de evaluar lo conseguido hasta ese momento. Si hay cordura y ganas es probable que las cosas reinicien favorablemente.