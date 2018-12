La Sala Infantil de la Biblioteca Provincial agasajó a los socios lectores

Con la presencia de la coordinadora de Bibliotecas y Archivo de Salta, Paula Bertini, se realizó el pasado miércoles, en horas de la tarde un agasajo a los pequeños socios lectores de la Sala Infantil Eva Perón. El objetivo fue celebrar su compromiso con la lectura, por lo que cada niño recibió un diploma, un pequeño dossier de cuentos y compartieron una merienda gracias al apoyo de Cosalta y la Cooperadora Asistencia de la Municipalidad.

En ese marco, el reconocido escritor de la colección de libros del “Duende Amigo”, Fabio Pérez Paz, brindó una charla relatando obstáculos y acciones para llegar a ser el autor de los libros más leídos de Salta.

“Hace 150 años no había televisor, no había celular, no había youtube. Mucha gente no sabía leer ni escribir. Pero a todos les gustaban las historias. Eran los abuelos, los encargados de contar cuentos a sus nietos y mantener vivas las tradiciones”, comenzó relatando Pérez Paz. “A mí me gustaban esas tradiciones, por eso quise hacer un libro para niños. Mucha gente me dijo que nadie leía en Salta, sin embargo yo tenía el deseo de compartir estas historias con los niños. Y el primer Duende Amigo se convirtió en el libro más leído de Salta”, continúo. “La moraleja es que ustedes siempre tienen que creer en ustedes mismos y en los deseos de su corazón, especialmente si esos deseos son crear algo para que lo disfruten otras personas”.

Luego, Pérez Paz y los niños se extendieron relatando leyendas de lloronas, duendes, hombres lobos, y otros personajes del imaginario colectivo salteño.