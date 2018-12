Temen despidos en la Clínica del Neurodiagnóstico tras la clausura

El Programa de Fiscalización y Control de Calidad de los Servicios de Salud clausuró provisoriamente la Clínica del Neurodiagnóstico tras un allanamiento relacionado con una causa en la que se investiga sobrefacturación al PAMI y falta de habilitaciones. El expediente se originó por las denuncias de una exempleada.

Milagro Vizcarra, trabajadora de limpieza y subdelegada de ATSA, expresó que los empleados necesitan que la clínica vuelva a funcionar. Esperan que el PAMI pronto vuelva a enviarles pacientes. Hay trabajadores que tienen entre 20 y 27 años de antigüedad.

"Con este trabajo llevamos el pan a casa todos los días. No puede ser que ahora la clínica cierre por culpa de una persona que ha sido despedida y fue a todos los medios", afirmó.

La clínica, ubicada en la avenida Jujuy 140, permanece cerrada por una resolución del Ministerio de Salud que indica que faltan los requisitos mínimos y obligatorios de seguridad e higiene.

La medida se dictó luego de una presentación realizada por la ex administradora, quien también había radicado una denuncia en la Justicia Federal por supuesto fraude.

Unos 40 trabajadores, entre médicos, técnicos en laboratorio, instrumentistas, enfermeros, encargados de limpieza, cocineras y recepcionistas temen por su fuente laboral.





Aún esperan cobrar el sueldo de noviembre. Aseguraron que Emilio Benítez, propietario de la institución, les dijo que les pagarían en cuanto reciban depósitos del PAMI.

Los trabajadores rechazaron además las denuncias de Carolina Pérez, la exempleada y exadministradora de la clínica que expuso las irregularidades que ahora la Justicia investiga.

Vizcarra le endilgó responsabilidades a la denunciante por las irregularidades, aunque luego admitió que no sabe si hubo cobros fraudulentos al PAMI. "Eso que dicen sobre el fraude al PAMI yo no lo sé. No puedo hablar porque no tengo pruebas y no he visto nada", sostuvo.

Según la subdelegada gremial, Carolina Pérez "fue despedida cuando el doctor Emilio Benítez descubrió un faltante de caja que tenía que ver con cobros de cheques de obra social, por lo que la denunció". Vizcarra aseguró: "El doctor Benítez venía pocas veces y ella (por Pérez) estaba acá siempre a cargo".