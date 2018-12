En cada una de las Fiestas podemos llegar a ingerir unas 2 mil calorías extra

Consejos nutricionales para no comenzar un nuevo año con hasta 5 kilos de más.

La llegada de las Fiestas y las despedidas del año a puro festejo nos exponen a un exceso calórico ya que en cada ocasión nos encontramos comiendo como si fuera la última cena de nuestras vidas.

Si bien hay que pasar Navidad y Año Nuevo disfrutando de exquisitos platos y elaboradas preparaciones, la idea de pensar que se puede llegar al 2 de enero con 5 kilos de más alarma a toda la población. Esto es porque en cada celebración la ingesta entre comida y bebida puede sumar 2.000 calorías extra.

“Lo recomendable es llegar a cada una de las Fiestas sin restricción alimentaria. Esto significa que el día de cada evento lo mejor es realizar las cuatro comidas en horarios flexibles y cada una de ellas con todos los nutrientes. A su vez, si es posible, ese mismo día realizar media hora de actividad física de tipo aeróbica o cumplir el objetivo de caminar 30 minutos. El no saltear comidas nos permitirá llegar al evento ´llenos´ y no tener un atracón de comida y bebida. El ayuno, en este como en ningún caso, es una buena compañía. No debemos ´reservarnos´ para el encuentro”, explica la Lic. Teresa Cóccaro, nutricionista de INEBA.

Si bien no se habla de calorías existen algunos trucos para mantener el peso con el que se llega a las celebraciones de fin de año. ¿Qué podemos hacer?

Servirnos un plato de lo que nos guste: una porción justa es lo que se necesita para estar satisfecho; Tratar de no tener las fuentes de comida cerca. El servirse más de una vez hace que sumemos muchas calorías extras antes de llegar al postre y al brindis; Acompañar las carnes con ensaladas. Si es ensalada rusa, que la misma ocupe solo un cuarto del plato; No acompañar con pan la comida; si no lo hacemos habitualmente no tiene sentido que lo hagamos en Navidad o Año Nuevo; De tomar bebidas gaseosas, elegir las dietéticas; Si vamos a tomar alcohol que sea la mitad de lo que solemos tomar en una reunión, ya que luego viene el brindis y alguna salida social esa misma noche en la cual seguro vamos a volver a brindar; Al postre que generalmente es helado o almendrado se le puede sumar ensalada de fruta. Al tener fibra, sacia mejor el apetito. Comprar helado en porciones individuales es un buena opción para no comer de más; En el momento del brindis y del bandejeo de lo dulce debemos tomar una copa para brindar y en un plato de postre seleccionar lo que más nos guste. Con eso será suficiente y evitamos el picoteo desmedido; No nos quedemos sentados. Durante las celebraciones podemos caminar o bailar. Que el espacio de la mesa sea solo para comer. Encontremos otros espacios lejos de la comida para charlar o disfrutar de buena compañía. No usemos ropa muy holgada porque eso hace que perdamos la idea de cuán llenos estamos.

“Más allá de las calorías es muy importante lograr un equilibrio entre una alimentación saludable acompañada de actividad física y el placer de comer y tomar algo rico acompañados de los seres queridos. Es importante legalizar el placer en su justa medida y sin pensar que es la última cena. Esto nos permitirá lograr hábitos más saludables, ya que una dieta tiene un final pero la educación alimentaria dura toda la vida”, concluye la especialista.