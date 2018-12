¡Prepará lo pochoclos!: Te contamos cuáles son los estrenos más esperados para el 2019

Este año viene con todo: superhéroes, Jedis, mutantes, pokemones, adaptaciones de cómics, nuevas versiones de títulos clásicos. Muchos de estos films seguramente competirán por los premios Oscar, mientras que los no lleguen a la red carpet igualmente conquistarán espectadores en las salas.

Algunos de los estrenos que comenzarán a llegar son, por ejemplo Wifi Ralph, la secuela de Ralph el demoledor (3 de enero); Spider-Man: Un nuevo universo (10 de enero); Creed b (17 de enero), Cómo entrenar a tu dragón 3 (31 de enero); La gran aventura Lego 2 (7 de febrero); Capitana Marvel (7 de marzo, un día antes del Día internacional de la mujer); Shazam! (4 de abril); Aladdin (23 de mayo); Toy Story 4 (20 de junio); Annabelle 3 (11 de julio); entre otras.

Como los estrenos son numerosos, en esta nota te presentamos 33 películas que llegarán en el 2019 y que ya generan expectativa entre los amantes del séptimo arte.

1. “Wifi Ralph” (3 de enero)

Segunda parte de “Ralph, El Demoledor”. Un chico torpe de los videojuegos y su mejor amiga dejan las comodidades del arcade de Litwak en un intento por salvar el videojuego de Vanellope, Sugar Rush. Su búsqueda los lleva al inexplorado y expansivo mundo de Internet, que Vanellope adora incondicionalmente. Tanto que Ralph teme que pueda perder a la única amiga que ha tenido.

2. La mula (3 de enero)

Clint Eastwood vuelve a la actuación en este filme que también dirige. Un horticultor de 90 años, y veterano de la Segunda Guerra Mundial, es atrapado transportando 3 millones de dólares en cocaína para un cartel mexicano de la droga.

3. “Jefa por accidente” (3 de enero)

Maya, es una trabajadora de una cadena de supermercados que decide re inventar su vida y sus antecedentes. Todo, para mostrar a todo el mundo que la inteligencia aprendida en la vida puede ser igual de valiosa que los estudios. Comedia romántica dirigida por Peter Segal y protagonizada por Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens y Milo Ventimiglia.

4. “Dragon Ball Super: Broly” (10 de enero)

Goku y Vegeta se encuentran con Broly un guerrero Saiyan distinto a cualquier otro guerrero que ambos hayan enfrentado. Con dirección de Tatsuya Nagamine, guion de Akira Toriyama y las voces en doblaje de Mario Castañeda.

5. “Glass” (17 de enero)

El director M. Night Shyamalan, une la narrativa de dos de sus historias originales, “El Protegido” y “Fragmentado”, en un nuevo thriller. Bruce Willis regresa como David Dunn y Samuel L. Jackson como Elijah Price, conocido como Mr. Glass. Se suman James McAvoy en su rol de Kevin Wendell Crumb y sus múltiples identidades, y Anya Taylor-Joy como Casey Cooke, la única cautiva que sobrevivió a La Bestia. Glass encuentra a Dunn persiguiendo a la figura sobrehumana en una serie de encuentros cada vez más intensos.

6. “Creed 2: Defendiendo el Legado” (17 de enero)

Protagonizada por Michael B. Jordan y Sylvester Stallone, que retoman sus personajes de Adonis Creed y Rocky Balboa. Es la continuación de la saga de Rocky y la secuela de “Creed: Corazón de campeón”. La vida de Adonis se ha convertido en un acto de malabarismo. Entre las obligaciones personales y su entrenamiento para la siguiente gran pelea, se encara con el mayor reto de su vida: enfrentar a un oponente que tiene lazos al pasado de su familia.

7. “Amigos Por Siempre” (17 de Enero)

Comedia dramática, remake norteamericana de la película francesa “Intouchables”. Sigue a un hombre rico cuadriplégico y el empleado que contrata, que tiene antecedentes criminales. Dirigida por Neil Burger y protagonizada por Nicole Kidman, Bryan Cranston y Kevin Hart.

8. “El regreso de Mary Poppins” (24 de enero)

Secuela de Disney de la emblemática niñera mágica, papel que hizo trascender a Julie Andrews en 1964. Con música original, Mary Poppins regresa para ayudar a la nueva generación de la familia Banks a recuperar la alegría y el asombro que falta en sus vidas. Emily Blunt interpreta en esta ocasión a la niñera prácticamente perfecta con habilidades mágicas y singulares.

9. “El vicepresidente” (24 de enero)

Esperado drama sobre cómo un funcionario burocrático de Washington se convirtió en el hombre más poderoso del mundo como vicepresidente de George W. Bush. Con Amy Adams, Christian Bale y Steve Carell. Dirigida por Adam McKay.

10. “Cómo entrenar a tu dragón 3” (31 de enero)

Hipo y Chimuelo descubrirán sus verdaderos destinos: ser el jefe del pueblo y gobernante de Berk a lado de Astrid y ser el dragón líder de su especie. La amenaza más oscura que han enfrentado, y la aparición de una Furia Luminosa, pondrá a prueba los lazos de su relación como nunca.

13. La favorita (7 de febrero)

Siglo XVIII, Inglaterra: una frágil reina (Olivia Colman) ocupa el trono y su íntima amiga (Rachel Weisz) gobierna. Algo cambia cuando llega una nueva sirvienta (Emma Stone).

14. Las dos reinas (21 de febrero)

El intento de Mary Stuart (Saoirse Ronan) por derrocar a su prima Isabel I, reina de Inglaterra, la encuentra condenada a años de prisión antes de enfrentar la ejecución.

15. Capitana Marvel (7 de marzo)

El primer filme que Marvel Studios estrenará en 2019 es también la película más esperada del año. 'Capitana Marvel', protagonizada por Brie Larson, se convierte en una de las heroínas más poderosas del universo cuando la Tierra se encuentra atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas.

16. Dumbo (11 de abril)

El clásico de Disney, desde la óptica de Tim Burton. El elefante volador ayuda a salvar un circo en apuros, pero hay oscuros intereses.

17. Avengers: Endgame (2 de mayo)

Thanos acabó con la mitad de toda la vida en el universo; los Vengadores sobrevivientes deben combatirlo. La batalla final promete ser uno de los espectáculos del año, con todos nuestros superhéroes luchando a una para revertir el chasquido del Titán Loco.

18. The Irishman

Sin una fecha confirmada, pero con certezas de que será durante el mes de mayo, llega “The irishman”. Robert De Niro es el mafioso irlandés que habría asesinado a Jimmy Hoffa (Al Pacino). Un film, producidor por Netfklix a cargo de Martin Scorsese.

19. Detective Pikachu (10 de mayo)

La adaptación a acción real de las aventuras de Pikachu como detective llega a las salas durante el 2019. La voz del pequeño Pokémon la pondrá el mismísimo Ryan Reynolds, para los fanáticos más exigentes.

20. Hellboy (17 de mayo)

El actor de Stranger Things, David Harbour, tomará el relevo de Ron Perlman e interpretará al demonio rojo. La versión de Neil Marshall se alejará de los filmes de Guillermo del Toro para ser más fiel al espíritu original del cómic de Mike Mignola.

21. Aladdín (23 de mayo)

Este año vamos a viajar a Agrabah de la mano de Aladdin y el genio para volver a revivir uno de los clásicos más importantes de la compañía Disney. Will Smith, Mena Massoud y Naomi Scott se sumaron al film con sus interpretaciones.

22. Godzilla 2 (31 de mayo)

Millie Bobby Brown (“Stranger Things”) protagoniza la secuela junto a Godzilla y varios monstruos más. La secuela del nuevo remake de 'Godzilla' promete emociones fuertes y sentará las bases para la futura 'Godzilla vs. Kong'.

23. Rocketman (31 de mayo)

Este Biopic promete replicar el éxito de 'Bohemian Rhapsody'. En este caso, conoceremos más de la vida de uno de los músicos más importantes del siglo XX: Elton John, a cargo de Taron Egerton.

24. X-Men: Dark Phoenix (6 de junio)

El largometraje está ambientado en la década de los 90, en la que Jean Grey, interpretada por Sophie Turner (Juego de Tronos) es poseída por la Fuerza Fénix durante una misión en el espacio. Grey desarrolla poderes que la corrompen y la convierten en un Fénix Oscuro. Los X-Men deberán elegir entre salvar la vida de su compañera o el destino del mundo.

25. Men in Black International (14 de junio)

Una suerte de reboot de los míticos Hombres de Negro nos llega también este año, con la pareja de Tessa Thompson y Chris Hemsworth sustituyendo a Will Smith y Tommy Lee Jones.

26. Toy Story 4 (20 de junio)

Una nueva aventura de los juguetes más famosos del cine llega a las salas en este 2019. Después del cierre perfecto que supuso la tercera parte, viene dispuesta a sorprendernos y emocionarnos.

27. Spider-Man: Lejos de casa (5 de julio)

Peter Parker y sus amigos se van de vacaciones a Europa y allí debe salvar a sus amigos del villano Mysterio. La secuela de 'Spider-Man: Homecoming' llega de la mano de Tom Holland y Zendaya, con el fichaje estrella de Jake Gyllenhaal como el villano Mysterio.

28. El Rey León (18 de julio)

La película animada clásica de Disney, ahora con CGI: imágenes generadas por computadora. ¿Quién nos iba a decir hace unos años que volveríamos a ver a Mufasa y Simba en una pantalla grande... y con canciones de Beyonce?

29. Once upon a time in Hollywood ​(8 de agosto)

Leonardo Di Caprio y Brad Pitt protagonizan la novena película de Quentin Tarantino. 'Once Upon A Time In Hollywood', ambientada en el loco Hollywood de finales de los 60. El largometraje tiene como telón de fondo los asesinatos instigados por Charles Manson (Damon Herriman) y su secta. El elenco incluye a Margot Robbie como Sharon Tate, víctima de Manson, Dakota Fanning, Kurt Russell y Al Pacino.

30. It 2 (6 de septiembre)

27 años después, el Club de los Perdedores ha crecido y se mudó. Pero una llamada telefónica los regresa al drama vivido con el Payaso asesino. Jessica Chastain, Bill Hader, James McAvoy, James Ransone, Isaiah Mustafa, Andy Bean y Jay Rian encarnarán a los amigos en su versión adulta para acabar de una vez por todas con el payaso interpretado por el sueco Bill Skarsgard. El director de la saga Andy Muschietti ya adelantó que las estrellas infantiles que protagonizaron la primera parte volverán en la secuela a través de flashabcks.

31. Frozen 2 (22 de noviembre)

Después del bombazo que supuso la primera parte, recaudando más de 1000 millones en la taquilla internacional, era lógico que Disney se lanzara a hacer una secuela de las aventuras de Anna, Elsa y compañía.

32. Joker (3 de octubre)

En octubre será el turno de 'Joker', el primer filme en solitario sobre el villano de los cómics de DC que relatará los orígenes de icónico personaje. Joaquin Phoenix interpreta a Arthur Fleck, el hombre que terminará convertido en la némesis de Batman. Todd Phillips dirige un reparto que incluye a Robert De Niro, Shea Whigham, Zazie Beetz y Marc Maron.

33. Star Wars: Episodio IX (19 de diciembre)

Después de El despertar de la Fuerza y Los últimos Jedi, nos fata saber que título le pondrán al Episodio IX. En el final de la nueva trilogía, ¿Kylo Ren será vencido por Rey?