Pitty, la numeróloga: "Juan Darthés podría atentar contra su vida"

"Juan Darthés está pagando su karma", aseguró Pitty la numeróloga en el programa de Mirtha Legrand. Lo dijo luego de ser consultada por la conductora sobre su pronóstico respecto a la causa judicial.

La gurú explicó que junto a sus alumnos estudió el nombre y apellido real del actor y explicó que al tener nueve consonantes y nueve vocales está dentro de las personas que son portadoras de luz o de oscuridad.

"Creo que él tiene una condena social que es terrible vaya al lugar del mundo que vaya. Y también creo que hay un tema en el que él no estaría libre en atentar también contra su vida. Uno cuando dice estas cosas tiene que tener cuidado y quiero ser lo más respetuosa posible", aseguró.

"En al menos cuatro años se va definir esto. Puede ser que él vaya, que vuelva. Pero no veo a corto plazo que se resuelva. Él está pagando su karma. Acá se paga todo, de acá no se va nadie sin pagar las cuentas. Pero no veo la Justicia a corto plazo, puede haber movimientos, citaciones...", agregó.