En Navidad el centro salteño fue "zona liberada" para los manteros

Numerosas quejas y números negativos presentaron los dueños de locales comerciales del centro capitalino durante el fin de semana largo por las fiestas de Noche Buena y Navidad, debido a la "avalancha" de manteros y vendedores ambulantes, en particular el día 24 de diciembre.

Si bien existía trazado el procedimiento y los controles, además del acuerdo "tácito" con los vendedores ambulantes, para establecerse después de las 22, pero finalmente nada se cumplió y el 24 el centro fue zona liberada para los manteros.

Nuevo Diario dialogó con el Subsecretario de Control Municipal, Nicolás Avellaneda, quien si bien reconoció que la situación con los manteros "lleva décadas, este fue el fin de año más complicado".

En ese sentido, endilgó parte de la responsabilidad a la falta de apoyo de la policía de la provincia, y a "desinteligencias" con tránsito municipal.

Avellaneda indicó que si bien desde la policía de la provincia, los efectivos los acompañaron en los días previos al 24, en los operativos, ese día se vieron “desbordados” y "no nos dio todo el apoyo que nos iba a dar inicialmente", al igual que Rentas de la Provincia, pese al trabajo conjunto que veníamos realizando con antelación.





Otro capítulo que analizó el funcionario municipal, fue el del caos de transitabilidad en las calles del microcentro capitalino: "Hubo una desinteligencia de tránsito, cortaron calles Urquiza, parte de la 20 de Febrero", resaltó Avellaneda quien advirtió: "Si la excusa es la afluencia de gente, hay que colocar más personal de tránsito que colaboren en la circulación ordenada de los vehículos, de otra manera, es una invitación a que se asienten los manteros".

A esta situación se le suma el temor que todavía ronda en el cuerpo de inspectores municipales, tras la agresión sufrida meses atrás a manos de manteros: "Los inspectores están atemorizados, y al mismo tiempo la necesidad de la gente es entendible, no es fácil sacarlos, y no se puede impulsar una situación caótica o de represión", aseguró el subsecretario, que también hizo hincapié en las cuestiones macro del problema de los manteros y el comercio ilegal que obedece a "la falta de Control en los ingresos a Salta y pasos fronterizos, porque sabemos que vinieron vendedores de Perico, y pasaron camionetas y camiones repletos de mercadería".





De cara al 31 de diciembre, y las festividades de Reyes Magos, desde el organismo municipal confirmaron que trabajarán para evitar la peatonalización de las calles del centro, aunque Avellaneda insistió en que "no se sienten acompañados", además de no contar con el recurso humano suficiente: "Queremos comprometer a los otros organismos a reforzar el apoyo, pedirles nuevamente de forma escrita para que no corten arterias, y pedir más refuerzos de otras áreas, como prevención".ee

Números negativos del comercio tras “la avalancha” de manteros

Desde la Cámara de Comercio e Industria de la provincia, su vicepresidente, Jorge Vian en diálogo con Nuevo Diario, y ratificó lo vertido acerca de los hechos del lunes: "Lo del lunes fue un desbande de manteros, sobre todo entre las calles Urquiza y Alvarado, en donde además de la venta callejera, se produjeron peleas entre los mismos manteros".

Vian relató el malestar de los comerciantes, que a través de las redes sociales advirtieron sobre "la avalancha de manteros" por la liberación de las mencionadas calles, por parte del personal de tránsito municipal: "Esto repercutió de manera negativa en los números, e influyó para que el comerciante no tenga gente en sus negocios", sostuvo el referente de los comercios y lamentó que estas circunstancias "se hayan dado en momentos en donde esperábamos una mejora considerable en las ventas".

Por último, aseguró que desde la Cámara, y con miras a las festividades de Año Nuevo y Reyes, solicitarán se arbitren los medios para el ordenamiento de la situación, además de solicitar el acompañamiento de la Dirección de Rentas, como el aumento en el número de efectivos policiales.