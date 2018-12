Cansados de inundarse, vecinos de La Caldera pidieron obras a la Municipalidad

Un nutrido grupo de persona que vive en diferentes barrios de esa localidad reclamó frente al edificio municipal por trabajos no realizados. Necesitan contención y encausamiento de los arroyos para que el agua no ingrese a sus viviendas.

Un importante grupo de vecinos de La Caldera se congregó durante la mañana de hoy frente al edificio de la Municipalidad, actualmente a cargo de Daniel Escalera, en reclamo por obras para evitar inundaciones.

Al respecto, José Lazarte, uno de sus referentes, contó que en audiencia pública transmitieron al jefe comunal su preocupación y solicitaron una solución urgente a la problemática que lleva varios años.

“Para acceder a algunos barrios, se atraviesan diferentes arroyos, caminos vecinales que obviamente en épocas estival tenemos problemas. Recién inicia el verano y se va a venir grandes lluvias que ponen en peligro la vida de nosotros porque quedamos incomunicados de cualquier tipo de acceso,” dijo por FM Pacífico.

En este sentido, indicó que hasta el momento la única respuesta del intendente fue presentarles una carpeta con todas las gestiones que realizó pero con las que no consiguió aún los fondos. “Planteamos que estas obras se realicen en épocas de no lluvia, en invierno, donde se pueden llevar las contenciones necesarias, el encausamiento de los arroyos, la construcción de un puente peatonal y de autos y hasta el día de hoy no lo tenemos,” indicó.

Finalmente, aseguró que desde hace 5 años que viene realizando presentaciones y notas al municipio, exigiendo soluciones concretas para acabar con las abnegaciones e inundaciones que sufre dese hace mucho tiempo.